الماتىدا پوليتسيا 70 كە جۋىق ساموكاتتى ايىپپۇل تۇراعىنا قويدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جىل باسىنان بەرى ەلەكتر ساموكاتتار مەن ەلەكتر ۆەلوسيپەد جۇرگىزۋشىلەرى تاراپىنان 11922 جول ەرەجەسىن بۇزۋ ارەكەتى تىركەلدى.
پوليتسيا ەلەكتر ساموكاتتار مەن ۆەلوسيپەد جۇرگىزۋشىلەرى تاراپىنان جاسالاتىن زاڭسىزدىقتاردىڭ الدىن الۋعا جانە جول ەرەجەسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. رەيد شارالارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
سوڭعى تاۋلىكتەردە عانا 1076 جول ءتارتىبىن بۇزۋ جاعدايى تىركەلدى. ولاردىڭ ىشىندە:
جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ تالاپتاردى ساقتاماۋى - 846؛
جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن وزگە دە قاتىسۋشىلاردىڭ ەرەجەنى بۇزۋى - 229؛
اتا-انالاردىڭ بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتىن ورىنداماۋى - 5 جاعداي.
سونىمەن قاتار، تروتۋار مەن جول بويىندا ساموكاتتاردىڭ قاراۋسىز قالدىرىلۋى تىركەلدى. بۇل جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن قاۋىپ توندىرەدى. ناتيجەسىندە 69 ەلەكترساموكات ايىپتۇراققا قويىلدى.
الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى سەرىك شۇمايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلەكتروساموكاتتار قالا ءومىرىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالعانىمەن، ونىمەن بىرگە قۇقىقبۇزۋشىلىقتار سانى دا ارتىپ وتىر. ول زاڭ بارلىق ازاماتقا ورتاق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جاۋاپكەرشىلىك ساموكات جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ وزىنە دە، ەگەر بالا كامەلەتكە توماعان بولسا، ولاردىڭ اتا-انالارىنا دا جۇكتەلەدى. ءبىز تەك جازالاۋ ەمەس، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن دا جۇرگىزەمىز. دەگەنمەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جولداعى ءتارتىپ - ءبىزدىڭ باسىمدىق، سوندىقتان پوليتسيا كەز كەلگەن زاڭبۇزۋشىلىققا قاتاڭ شارا قولدانادى»، - دەدى ول.
سونداي-اق كيكشەرينگ كومپانيالارىنىڭ بىرىمەن كەلىسىم جاسالىپ، پوليتسياعا 50 ساموكات پەن دۋلىعا جيىنتىعى تەگىن بەرىلدى. بۇل پاترۋلدەۋ كەزىندە قىزمەتكەرلەردىڭ موبيلدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
پوليتسيا ەلەكترساموكات پەن ەلەكترۆەلوسيپەدتى قولدانعاندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى.
وسىعان دەيىن الماتىدا ساموكات ايداعان جاسوسپىرىمدەر نارەستە ارباسىن قاعىپ كەتكەنى تۋرالى جازدىق.