الماتىدا تەگىن 10 سوتىق جەر بەرۋ توقتاتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەندى جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر تەلىمدەرى بولىنبەيدى. ازاماتتار تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى ەسەبىنەن باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
بۇل تۋرالى الماتى قالاسىنىڭ جەر قاتىناستارى باسقارماسى اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا حابارلادى.
- قازىرگى تاڭدا الماتى قالاسىنىڭ باس جوسپارى اياسىندا قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ بارلىق باعىتىن دامىتۋعا ارنالعان ءبىرىنشى كەزەكتەگى باعدارلامالاردى ازىرلەۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ كوزدەلگەن. بۇل - كوپقاباتتى نەمەسە قاباتى از قۇرىلىستى دامىتۋ، تۇرعىن ۇيلەردى قايتا جاڭعىرتۋ. اۋداندىق ناقتى جوسپار تۇجىرىمداماسى ەسكى قۇرىلىستى ءسۇرىپ، الەۋمەتتىك نىساندار مەن ينجەنەرلىك جەلىلەردى دامىتۋعا نەگىزدەلگەن، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
قالا اۋماعىندا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان الاڭدار قاراستىرىلماعان.
- وسىعان بايلانىستى الماتى قالاسىندا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر تەلىمدەرىن دايىندالىپ، بەرىلمەيدى جانە كەزەك جۇرگىزىلمەيدى. بۇل ماقساتتارعا بيۋدجەت قاراجاتى بولىنبەيدى، - دەپ حابارلادى جەر قاتىناستارى باسقارماسى.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، 2022 -جىلدان 2025 -جىلعا دەيىن الماتىدا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جەر تەلىمدەرى بەرىلمەگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا تەگىن 10 سوتىق جەر بولىنبەيتىنىن جازعانبىز.