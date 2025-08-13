ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:41, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىدا تەگىن 10 سوتىق جەر بەرۋ توقتاتىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەندى جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر تەلىمدەرى بولىنبەيدى. ازاماتتار تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى ەسەبىنەن باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلەدى.

    БҚО-да құны 231 млн теңге жер телімі мемлекетке қайтарылды
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    بۇل تۋرالى الماتى قالاسىنىڭ جەر قاتىناستارى باسقارماسى اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا حابارلادى.

    - قازىرگى تاڭدا الماتى قالاسىنىڭ باس جوسپارى اياسىندا قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ بارلىق باعىتىن دامىتۋعا ارنالعان ءبىرىنشى كەزەكتەگى باعدارلامالاردى ازىرلەۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ كوزدەلگەن. بۇل - كوپقاباتتى نەمەسە قاباتى از قۇرىلىستى دامىتۋ، تۇرعىن ۇيلەردى قايتا جاڭعىرتۋ. اۋداندىق ناقتى جوسپار تۇجىرىمداماسى ەسكى قۇرىلىستى ءسۇرىپ، الەۋمەتتىك نىساندار مەن ينجەنەرلىك جەلىلەردى دامىتۋعا نەگىزدەلگەن، - دەلىنگەن جاۋاپتا.

    قالا اۋماعىندا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان الاڭدار قاراستىرىلماعان.

    - وسىعان بايلانىستى الماتى قالاسىندا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر تەلىمدەرىن دايىندالىپ، بەرىلمەيدى جانە كەزەك جۇرگىزىلمەيدى. بۇل ماقساتتارعا بيۋدجەت قاراجاتى بولىنبەيدى، - دەپ حابارلادى جەر قاتىناستارى باسقارماسى.

    سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، 2022 -جىلدان 2025 -جىلعا دەيىن الماتىدا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جەر تەلىمدەرى بەرىلمەگەن.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا تەگىن 10 سوتىق جەر بولىنبەيتىنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار