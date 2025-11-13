الماتىدا تۇرىكمەن، ال اشحابادتا قازاق ساۋدا ءۇيى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىنداعى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن تۇرىكمەنستاندا ساۋدا ۇيلەرىن قۇرۋ تۋرالى» كەلىسىمگە قول قويۋ تۋرالى» ۇكىمەتتىڭ قاۋلىسى ازىرلەندى. قۇجات اشىق ن ق ا پورتالىندا ورنالاستىرىلعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 2024 -جىلدىڭ 10-قازانىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ تۇركىمەنستانعا رەسمي ساپارمەن بارىپ، ەل پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزگەن ەدى. كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرى ءۇشىن بىرلەسكەن بريفينگ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى 2023 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءوزارا تاۋار اينالىمى 28 پايىزعا ارتىپ، جارتى ميلليارد دوللاردان اسقانىن ايتتى.
- بيىل دا وڭ ديناميكا بايقالادى. ءبىز تاۋارلار نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ جانە ساۋدا-ساتتىقتى ودان ءارى وركەندەتۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋ جونىندە كەلىستىك. قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن، ەڭ الدىمەن، بيداي جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتۋعا بولادى. ەلىمىزگە ەكسپورتتى ارتتىرۋعا جانە ءبىزدىڭ نارىقتا ۇزاق مەرزىمگە تۇراقتاپ قالۋعا تۇرىكمەن بيزنەسىنىڭ دە الەۋەتى جەتەدى. ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىن تاياۋ كەلەشەكتە ءبىر ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋگە بولادى دەپ سانايمىز، - دەگەن ەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعا وراي ازىرلەنگەن ۇكىمەت قاۋلىسى ءوزارا ساۋدا كولەمىن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۇلعايتۋ جونىندە شارالار قابىلداۋ، سونداي-اق تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ جونىندە قازاق- تۇرىكمەن جۇمىس توبىنىڭ قىزمەتىن جانداندىرۋ جانە تاۋارلار نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن كوزدەيدى.
كەلىسىم ماقساتى - الماتى مەن اشحابادتا ساۋدا ۇيلەرىن قۇرۋ ارقىلى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ. بۇل ءوزارا ساۋدانى كەڭەيتۋگە، ىسكەرلىك بايلانىستاردى جەڭىلدەتۋگە جانە ەكى ەلدىڭ نارىقتارىندا ۇلتتىق ءونىمنىڭ ىلگەرىلەۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ قىسقا مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا (ءبىر جىلعا دەيىن) ساۋدا ۇيلەرىن تىركەۋدى جانە ىسكە قوسۋدى، كورمەلەردى ۇيىمداستىرۋدى، لوگيستيكا مەن كونسالتينگتىك قىزمەتتەردى دامىتۋدى، سونداي-اق تۇراقتى ەكسپورتتىق-ينۆەستيتسيالىق پلاتفورمانى قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.