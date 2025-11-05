الماتىدا تۇندە جاۋعان قاردان كەيىن 17 جول اپاتى تىركەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 4-قازان كۇنى ساعات 18:00-دەن 5-قازان 06:00-گە دەيىن 17 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. قازا بولعاندار جوق، التى ادام جاراقات الدى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جول اپاتىنىڭ باسىم بولىگى قاشىقتىقتى ساقتاماۋ، جىلدامدىقتى دۇرىس تاڭداماۋ جانە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ جاۋاپسىزدىعىنان بولعان.
- العاشقى قاردىڭ جاۋۋى ادەتتە جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءۇشىن قيىندىق تۋدىرادى. مۇنداي جاعدايدا جولدىڭ بەتى تايعاق بولىپ، تەجەۋ جولى ۇزارادى. دەگەنمەن كوپ جۇرگىزۋشى اۋا رايى مەن جول جاعدايىن ەسكەرمەي، بۇرىنعى جىلدامدىقپەن قوزعالا بەرەدى. ءبىز بارلىعىن وتە ساق بولۋعا، جىلدامدىقتى ازايتۋعا، كەنەتتەن مانەۆر جاساۋدان اۋلاق بولۋعا جانە جول قاۋىپسىزدىگى اركىمگە بايلانىستى ەكەنىن ەستە ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر نوعايبايەۆ.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاۋعان قاردىڭ قالىڭدىعى قالادا شامامەن 1 س م، تاۋلى ايماقتا 10 س م-گە دەيىن.
قازىر قالا كوشەلەرىندە 918 ارنايى تەحنيكا جانە 2550 جول جۇمىسشىسى قىزمەت اتقارىپ جاتىر.
- نەگىزگى ماگيسترالدەر، كوپىرلەر، جول ايرىقتارى، ەڭىستەر مەن كوتەرىلىستەر، تروتۋارلار جانە ايالداما ايماقتارى كوكتايعاققا قارسى ماتەريالدارمەن وڭدەلىپ جاتىر. جۇمىستار تاۋلىك بويى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.
ەسكە سالايىق، كەشە، 4-قاراشا كۇنى كەشكە الماتىدا العاشقى قار جاۋعانىن جازعانبىز.