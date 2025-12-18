الماتىدا تۇماۋ جۇقتىرعاندار سانى قايتا كوبەيىپ كەلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەل قالىقوۆا شاھارداعى ەپيدجاعداي تۋرالى ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالارىمەن (ج ر ۆ ي) سىرقاتتانۋشىلار سانى ءبىرشاما وسكەن. وتكەن اپتادا ج ر ۆ ي-دىڭ 13980 جاعدايى تىركەلدى. بۇل ونىڭ الدىنداعى اپتا كورسەتكىشتەرىنەن %6,8 جوعارى، ول كەزدە 13083 جاعداي بولعان. تۇماۋ جۇقتىرعانداردىڭ %59,7 ى بالالار - 8348 جاعداي.
- قالانىڭ 188 مەكتەبىندە وقۋشىلار اراسىندا جرۆي جۇقتىرۋدىڭ 1263 جاعدايى تىركەلدى. جالپى كورسەتكىش شەكتى دەڭگەيدەن اسپايدى. قالادا A/H3N2 ءتيپتى تۇماۋ ۆيرۋسى، سونداي-اق رينوۆيرۋس، پاراگريپپ، ادەنوۆيرۋس، ماۋسىمدىق كوروناۆيرۋس سياقتى باسقا دا تۇماۋعا جاتپايتىن ج ر ۆ ي ۆيرۋستارى اينالىمدا بار. تۇماۋعا قارسى ۆاكسيناتسيالانباعان ادامدار اراسىندا گونكونگ تۇماۋىنىڭ 82 راستالعان جاعدايى تىركەلدى، - دەدى ول.