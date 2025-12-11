الماتىدا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قانداي ءىس-شارالار وتەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تاۋەلسىزدىك كۇنى مەن جەلتوقسان وقيعاسىنىڭ 39 جىلدىعىنا ارنالعان ءىس-شارالار جوسپارى بەكىتىلدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 16-17-جەلتوقسان قارساڭىندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە، قالا كىتاپحانالارى مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا تاقىرىپتىق كەزدەسۋلەر، پاتريوتتىق جانە ادەبي-مۋزىكالىق كەشتەر، دوڭگەلەك ۇستەلدەر، تاريحي-تانىمدىق ساعاتتار، دارىستەر، ادەبي وقۋلار جانە باسقا دا ماڭىزدى داتالارعا ارنالعان ءىس-شارالار وتەدى.
وسى كۇندەرى رەسپۋبليكا الاڭىنداعى تاۋەلسىزدىك مونۋمەنتىنە جانە «تاۋەلسىزدىك تاڭى» ەسكەرتكىشىنە ءداستۇرلى گۇل قويىلادى. وعان قالا باسشىلىعى، ءماسليحات دەپۋتاتتارى، قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى، 1986-جىلعى وقيعاعا قاتىسۋشىلار، ەتنومادەني بىرلەستىكتەر وكىلدەرى جانە جاستار قاتىسادى.
17-جەلتوقساندا قالانىڭ بارلىق سەگىز اۋدانىندا 1986-جىلعى جەلتوقسان وقيعاسىندا قازا بولعانداردى ەسكە الۋعا ارنالعان اس بەرىلەدى.
بۇعان قوسا، قالا ءتورت مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. اتالعان جوبالار اياسىندا قايىرىمدىلىق اكتسيالارى، سپورتتىق تۋرنيرلەر، شىعارماشىلىق جانە پاتريوتتىق ءىس-شارالار، تاقىرىپتىق كونفەرەنسيالار مەن بايقاۋلار وتكىزۋ جوسپارلانعان.
