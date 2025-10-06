ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:44, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتىدا تاعى ءبىر زاڭسىز سالىنعان نىسان بۇزىلدى

    الماتى. KAZINFORM - بۇل جولى ابىلاي حان داڭعىلى، 64 مەكەنجايىندا ورنالاسقان تۇرعىن ەمەس عيماراتقا قوسىمشا سالىنعان قۇرىلىس زاڭ تالاپتارىنا ساي ەمەس دەپ تانىلعان.  

    Фото: Kazinform / Алматы әкімдігі

    قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوسپاردان تىس تەكسەرىس بارىسىندا نىساننىڭ رۇقساتسىز سالىنعانى انىقتالعان.

    - نىسان يەسىنە قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قولدانىلىپ، ءىس ماتەريالدارى سوتقا جولداندى. 2025-جىلعى 3-ماۋسىمداعى سوت شەشىمىمەن مەنشىك يەسىنە ايىپپۇل سالىنىپ، زاڭسىز سالىنعان قۇرىلىمدى ءماجبۇرلى تۇردە بۇزۋ مىندەتتەلدى، - دەلىنگەن باسقارما حابارلاماسىندا.

    سوت شەشىمىن ورىنداۋ ماقساتىندا نىساندى مەنشىك يەسىنىڭ ءوزى بۇزعان.

    ەسكە سالايىق، الماتىدا 2-قازاندا ماقاتايەۆ كوشەسى، 4ا مەكەنجايىندا ورنالاسقان Taiyaki coffee ءدامحاناسى بۇزىلعان ەدى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
