الماتىدا تاعى ءبىر زاڭسىز سالىنعان نىسان بۇزىلدى
الماتى. KAZINFORM - بۇل جولى ابىلاي حان داڭعىلى، 64 مەكەنجايىندا ورنالاسقان تۇرعىن ەمەس عيماراتقا قوسىمشا سالىنعان قۇرىلىس زاڭ تالاپتارىنا ساي ەمەس دەپ تانىلعان.
قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوسپاردان تىس تەكسەرىس بارىسىندا نىساننىڭ رۇقساتسىز سالىنعانى انىقتالعان.
- نىسان يەسىنە قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قولدانىلىپ، ءىس ماتەريالدارى سوتقا جولداندى. 2025-جىلعى 3-ماۋسىمداعى سوت شەشىمىمەن مەنشىك يەسىنە ايىپپۇل سالىنىپ، زاڭسىز سالىنعان قۇرىلىمدى ءماجبۇرلى تۇردە بۇزۋ مىندەتتەلدى، - دەلىنگەن باسقارما حابارلاماسىندا.
سوت شەشىمىن ورىنداۋ ماقساتىندا نىساندى مەنشىك يەسىنىڭ ءوزى بۇزعان.
ەسكە سالايىق، الماتىدا 2-قازاندا ماقاتايەۆ كوشەسى، 4ا مەكەنجايىندا ورنالاسقان Taiyaki coffee ءدامحاناسى بۇزىلعان ەدى.