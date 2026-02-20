21:42, 20 - اقپان 2026 | GMT +5
الماتىدا تاعى ءبىر زاڭسىز نىسان بۇزىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا سەيفۋللين داڭعىلى، 553/1 مەكەنجايىندا ورنالاسقان عيمارات بۇزىلدى.
قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسى وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل نىسان باسقارما ينسپەكتورلارى تاراپىنان قالا قۇرىلىسى زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىنا جۇرگىزىلگەن باقىلاۋ بارىسىندا انىقتالعان.
- ينسپەكتورلار اتقارعان ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە مەنشىك يەسى نىساندى ءوز ەركىمەن بۇزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، عيماراتتى بۇزۋ جۇمىستارى مەنشىك يەسىنىڭ كۇشىمەن، ماجبۇرلەۋ شارالارىن قولدانباي جۇزەگە اسىرىلدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن الماتىدا سوت شەشىمىمەن تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر قاباتى بۇزىلعانىن حابارلاعان ەدىك.