    21:42, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا تاعى ءبىر زاڭسىز نىسان بۇزىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا سەيفۋللين داڭعىلى، 553/1 مەكەنجايىندا ورنالاسقان عيمارات بۇزىلدى.

    Алматыда тағы бір заңсыз нысан бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسى وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل نىسان باسقارما ينسپەكتورلارى تاراپىنان قالا قۇرىلىسى زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىنا جۇرگىزىلگەن باقىلاۋ بارىسىندا انىقتالعان.

    Фото: Алматы әкімдігі
    Фото: Алматы әкімдігі

    - ينسپەكتورلار اتقارعان ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە مەنشىك يەسى نىساندى ءوز ەركىمەن بۇزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، عيماراتتى بۇزۋ جۇمىستارى مەنشىك يەسىنىڭ كۇشىمەن، ماجبۇرلەۋ شارالارىن قولدانباي جۇزەگە اسىرىلدى.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن الماتىدا سوت شەشىمىمەن تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر قاباتى بۇزىلعانىن حابارلاعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
