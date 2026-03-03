الماتىدا تاعى ءبىر تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الداعى ۋاقىتتا الماتى-3 تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى.
الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ 2026 -جىلعى 2-ناۋرىزداعى № 1/1-257-قاۋلىسىنا سايكەس، بورالداي- اقسەڭگىر ارالىعىندا الماتى-3 ۆوكزالىن سالۋ ءۇشىن الاتاۋ اۋدانىندا ورنالاسقان 52 جەر ۋچاسكەسىن مەملەكەت مۇقتاجىنا الىنادى. ماجبۇرلەپ يەلىكتەن شىعارۋ مەرزىمى 2028 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن بەلگىلەنگەن.
الماتى قالاسى جەر قاتىناستارى باسقارماسى زاڭنامامەن بەلگىلەنگەن تارتىپتە مەنشىك يەلەرىنە جەر ۋچاسكەسىنىڭ وتەماقىسىن تولەيدى. جەر ۋچاسكەلەرى ساتىپ الىنعاننان كەيىن الماتى قالاسى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ تەڭگەرىمىنە بەرىلەدى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر بورالداي - اقسەڭگىر ارالىعىندا جولاۋشى جانە جۇك قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن الماتى-3 ۆوكزالىن سالۋ جونىندەگى تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ جاتقانىن جازعانبىز. قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، الماتى-3 ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى مەگاپوليستىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋداعى ماڭىزدى قادام بولماق. بولجام بويىنشا جاڭا ۆوكزالدان قاتىنايتىن جولاۋشىلار سانى 2040 -جىلعا قاراي 1,97 ميلليون ادامعا دەيىن وسەدى. بۇدان بولەك جۇك اينالىمى 2030 -جىلعا قاراي جىلىنا 620 مىڭ تونناعا جەتۋى مۇمكىن.
سونداي-اق الماتى-1 تەمىرجول ۆوكزالىندا قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقانى حابارلاعاندى. كولىك مينيسترلىگى جوندەۋ جۇمىستارىنان كەيىن ۆوكزالدىڭ قانداي بولاتىنىن كورسەتتى.