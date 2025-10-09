الماتىدا تاۋ شىڭىنا شىعۋشىلاردى سانايتىن العاشقى قۇرىلعى ورناتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ ۇلكەن الماتى شىڭىندا ەلىمىزدەگى تاۋعا شىعۋشىلار سانىن ەسەپكە الاتىن العاشقى اۆتوماتتى قۇرىلعى ورناتىلدى.
جوبا قالالىق تۋريزم باسقارماسى تاراپىنان تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە بەلسەندى ءارى ەكولوگيالىق دەمالىس سالاسىنا تسيفرلىق تەحنولوگيا ەنگىزۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ماقسات - تاۋعا شىعۋشىلاردىڭ بەلسەندىلىگىن ءدال ەسەپتەۋ. مۇنداي جۇيەلەر تاۋ ءتۋريزمى دامىعان شۆەيتساريا، اۋستريا، جاڭا زەلانديا مەن نورۆەگيا سىندى ەلدەردە كەڭىنەن قولدانىلادى.
- قۇرىلعى اۋا رايىنىڭ كەز كەلگەن جاعدايىندا جۇمىس ىستەيدى جانە ورلەۋدى ادامسىز ءوزى-اق اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەيدى. جينالعان مالىمەتتەر تۋريستەر سانىن تالداۋ، ناۆيگاتسيا جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە تاۋداعى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا پايدالانىلادى. ساياحاتشىلاردان ورناتىلعان جابدىققا ۇقىپتى قاراۋدى جانە قۇرىلعىنى قولمەن باسپاۋىن سۇرايمىز. بۇل ناقتى ستاتيستيكالىق دەرەكتەردى انىقتاۋ ءۇشىن قاجەت، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن وسىنداي قۇرىلعىلار قانىش ساتبايەۆ جانە جاستار شىڭىنا ورناتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى تاۋ كلاستەرى قالاي داميتىنىن جازعانبىز.