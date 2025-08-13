14:23, 13 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتىدا ۇستىنە اعاش قۇلاعان قىز مەرت بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىمەن كەلە جاتقان قىزدىڭ ۇستىنە اعاش قۇلادى.
جەلىدەگى مالىمەتكە سايكەس، قايعىلى وقيعا ءادي ءشارىپوۆ كوشەسى مەن قاراساي باتىر كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا بولعان. جۇمىستان كوفە الۋعا شىعىپ، قايتىپ كەلە جاتقان كەزدە ۇستىنە اعاش قۇلاعان. ول العان جاراقاتتارىنان جان تاپسىردى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەكتى راستاپ، تەرگەۋ جۇمىستارىن باستادى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا الماتى قالاسى المالى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. قازىرگى ۋاقىتتا ءمان-جايلار انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا داۋىل كەزىندە اعاش قۇلاپ، ەر ادام مەرت بولعانىن جازعانبىز.