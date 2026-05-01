الماتىدا سۋبۇرقاقتاعى سۋ نەلىكتەن بويالىپ جاتىر - اكىمدىك جاۋابى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا سۋبۇرقاقتاعى سۋ بويالىپ جاتىر. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى وسىنداي اقپاراتپەن ءبولىستى.
جەلىدە تاراعان بەينەجازبادا جۇمىس ىستەمەي تۇرعان اتاكەنتتەگى سۋبۇرقاقتىڭ سۋى بويالىپ جاتقانى تۋرالى ايتىلعان.
بۇل دەرەككە قاتىستى بوستاندىق اۋدانىنىڭ اكىمدىگى تۇسىنىكتەمە بەردى. رەسمي جاۋاپقا سايكەس، قازىر قالاداعى سۋبۇرقاقتاردى ءتيىستى سانيتارلىق ءارى تەحنيكالىق قالىپقا كەلتىرۋ بويىنشا جوسپارلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- وسى جۇمىستار اياسىندا سۋبۇرقاق تاباقشالارىن تازارتۋ، جابدىقتاردى رەتكە كەلتىرۋ، سونداي-اق سۋدىڭ گۇلدەۋىن بولدىرماۋ جانە سانيتارلىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ارنايى رەاگەنتتەرمەن وڭدەۋ شارالارى اتقارىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار اۋدان اكىمدىگى قولدانىلاتىن زاتتار، سونىڭ ىشىندە مىس نەگىزىندەگى قوسپالار رۇقسات ەتىلگەن مولشەردە پايدالانىلاتىنىن جانە بەلگىلەنگەن نورمالارعا تولىق سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بارلىق جۇمىستار قولدانىستاعى تالاپتارعا ساي شتاتتىق رەجيمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر جانە بەيىندى قىزمەتتەردىڭ باقىلاۋىندا، - دەپ ءتۇسىندىردى بوستاندىق اۋدانىنىڭ اكىمدىگى.