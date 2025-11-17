الماتىدا سايران ماڭىندا كۇرس ەتكەن داۋىس ەستىلىپ، ارتىنشا جارىق ءوشتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ اۋەزوۆ اۋدانىندا سايران كولى ماڭىندا جارىلىسقا ۇقساس قاتتى دىبىس ەستىلىپ، ودان كەيىن جارىق وشكەن.
قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى وقيعاعا ترانسفورماتوردىڭ ورتەنۋى سەبەپ بولعانىن حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 08:53-تە وتەگەن باتىر كوشەسى، 76- ءۇيدىڭ ماڭىندا ترانسفورماتور جانىپ جاتقانى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.
ءورت ءسوندىرۋ بولىمدەرى دەرەۋ جەتىپ، ترانسفورماتور پودستانسياسىندا 0,2 شارشى مەتر اۋماق ورتەنىپ جاتقانىن انىقتادى. ەلەكتر جەلىسى قىزمەتكەرلەرى نىساندى توقتان اجىراتقان.
وقيعا ورنىنا توعىز قۇتقارۋشى جەتكەن. ولار قاۋىپسىزدىك تەحنيكاسىن ساقتاي وتىرىپ، جالىندى ءسوندىرىپ جاتىر. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا اشىق جالىن جوق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ الاتاۋ اۋدانىنداعى ۇيلەردىڭ بارىنە ءبىر تاۋلىكتەن اسا ۋاقىت وتكەن سوڭ جارىق قايتا بەرىلگەنىن جازعان ەدىك.
تۇرعىنداردىڭ مۇنشا ۋاقىت جارىقسىز وتىرۋىنا اكىمدىككە تيەسىلى 110 ك ۆ كابەل جەلىسىنىڭ زاقىمدانۋى سەبەپ بولدى.