الماتىدا ساۋساعىنان ايىرىلعان ازامات مەديتسينالىق ورتالىقتى سوتقا بەرىپ، جەڭىپ شىقتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى المالى اۋدانىنىڭ №2-اۋداندىق سوتى م.-نىڭ مەديتسينالىق ورتالىققا ماتەريالدىق جانە مورالدىق زياندى وتەۋ تۋرالى تالاپ ارىزى بويىنشا ازاماتتىق ءىستى قارادى.
سوت مالىمەتىنشە، م. ديابەت اسقىنۋلارىن ەمدەۋ ءۇشىن مەديتسينالىق ورتالىققا جۇگىنگەن جانە قىزمەتتەرگە 420 مىڭ تەڭگە اقى تولەگەن. الايدا كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەك جاعدايىن جاقسارتپاعان. كەرىسىنشە اۋرۋ اسقىنىپ، م. باسقا مەديتسينالىق ورتالىققا جۇگىنۋگە ءماجبۇر بولعان.
- وندا دارىگەرلەر الدىڭعى ساپاسىز ەمدەۋدىڭ سالدارىن جويۋ كەزىندە وڭ اياعىنىڭ ساۋساعىن امپۋتاتسيالاۋعا ءماجبۇر بولعان. بۇل وعان فيزيكالىق ازاپ پەن ەلەۋلى مورالدىق زيان كەلتىردى. وسىدان كەيىن م. تولەنگەن قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگىن قايتارۋ جانە مورالدىق زياندى وتەۋ تالابىمەن سوتقا جۇگىندى، - دەپ حابارلادى سوتتان.
سوت انىقتالعان ءمان- جايلاردى ەسكەرە وتىرىپ، م.-نىڭ تالاپ ارىزىن قاناعاتتاندىرىپ، مەديتسينالىق ورتالىقتان 120000 تەڭگە ماتەريالدىق جانە 500000 تەڭگە مورالدىق زياندى ءوندىرىپ الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
اۆتور
دوسبول اتاجان