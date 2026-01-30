ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:56, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىدا رەيدەرلىك شابۋىل جاساعان ءبىر توپ ادام ۇستالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى زاڭسىز ارەكەتتەر جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ءبىر توپ ازاماتتى ۇستادى.

    Полиция задержала мужчин, угрожавших жильцам в Алматы
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بىرنەشە ادام ءۇي-جايعا زاڭسىز كىرىپ، يەلەرىنە كۇش قولدانىپ، ءوز تالاپتارىن ورىنداتۋعا تىرىسقان. كۇدىكتىلەر سىرتقى بەينەسى اتىس قارۋىنا ۇقساس زاتتى پايدالانعان.

    - بۇل جايت ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى ءقاۋىپ ءتوندىردى. جەدەل- تەرگەۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە اتالعان قىلمىسقا قاتىسى بار بارلىق تۇلعالار ۇستالدى. قاۋىپ توندىرەتىن زاتتار زاڭسىز اينالىمنان تاركىلەندى. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىلەرگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ينتەرنەت-الاياقتىق ىسىنە قاتىستى 10 نان استام ادام ۇستالدى.

     

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار