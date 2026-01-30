الماتىدا رەيدەرلىك شابۋىل جاساعان ءبىر توپ ادام ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى زاڭسىز ارەكەتتەر جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ءبىر توپ ازاماتتى ۇستادى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بىرنەشە ادام ءۇي-جايعا زاڭسىز كىرىپ، يەلەرىنە كۇش قولدانىپ، ءوز تالاپتارىن ورىنداتۋعا تىرىسقان. كۇدىكتىلەر سىرتقى بەينەسى اتىس قارۋىنا ۇقساس زاتتى پايدالانعان.
- بۇل جايت ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى ءقاۋىپ ءتوندىردى. جەدەل- تەرگەۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە اتالعان قىلمىسقا قاتىسى بار بارلىق تۇلعالار ۇستالدى. قاۋىپ توندىرەتىن زاتتار زاڭسىز اينالىمنان تاركىلەندى. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىلەرگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ينتەرنەت-الاياقتىق ىسىنە قاتىستى 10 نان استام ادام ۇستالدى.