الماتىدا ۇرلانعان تەلەفونداردى وتكىزەتىن ورىن انىقتالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەر ادام ۇرلانعان سمارتفوندار ساتىپ الىپ وتىرعان.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ۇرلانعان تەحنيكانى ساتىپ الىپ، ساقتاۋمەن اينالىسقان ەر ادامدى ۇستالدى.
- جەدەل ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋگە قالاداعى مەكەمەلەردىڭ بىرىندە جاسالعان تەلەفون ۇرلىعىن تەرگەۋ سەبەپ بولدى. كۇدىكتىنىڭ قولىنان ۇرلانعان سمارتفون، سونداي-اق ءارتۇرلى ماركالى 30 تەلەفون مەن ەكى پلانشەت تاركىلەندى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
پوليتسيا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستادى. كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان. سونىمەن قاتار تاركىلەنگەن تەحنيكانىڭ زاڭدى يەلەرىن انىقتاۋ، ۇستالعان ازاماتتىڭ وزگە دە قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
- ۇرلانعان مۇلىكتى ساتىپ الۋ - وسى قىلمىس تىزبەگىندەگى نەگىزگى بۋىنداردىڭ ءبىرى. ءدال وسىنداي «دەلدالداردىڭ» بولۋى ۇرلىق فاكتىلەرىنىڭ كوبەيۋىنە ىقپال ەتەدى. ساتىپ الۋشىلاردىڭ زاڭسىز قىزمەتىن انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ جۇمىستارى تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەدى. تاركىلەنگەن بارلىق موبيلدى قۇرىلعىلار تەكسەرىلىپ، ولاردىڭ زاڭدى يەلەرى مىندەتتى تۇردە انىقتالادى، - دەدى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى اسحات داۋلەتياروۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا دۇكەنگە قاراقشىلىق شابۋىل جاسالىپ، كۇدىكتى ۇستالدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان