الماتىدا ەرەكشە بالانىڭ قولىن بۇراعان قىزمەتكەر قامالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا بالالاردى تۇزەۋ ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرى قاماۋعا الىندى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى جەدەل-تەرگەۋ شارالارى بارىسىندا كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعانىن اتاپ ءوتتى.
المالى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى تۇزەتۋ ورتالىقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ قىزمەتكەرى تاراپىنان جاسالعان ارەكەت بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارى زەردەلەنىپ، كۋالار مەن ىسكە قاتىسى بار وزگە دە تۇلعالاردان جاۋاپ الىنادى. تەرگەۋ بارىسى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، الەۋمەتتىك جەلىدە بالالار ورتالىعىنداعى جاتتىقتىرۋشىنىڭ كىشكەنتاي بالانىڭ قولىن بۇراپ جاتقانى بەينەلەنگەن بەينەجازبا جاريالاندى. وقيعاعا بايلانىستى ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا پىكىر ءبىلدىردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان