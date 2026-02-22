الماتىدا رەفەرەندۋمعا دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى بويىنشا جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم 15-ناۋرىزدا وتەدى. الداعى ماڭىزدى وقيعاعا مەگاپوليستە دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتقانى تۋرالى الماتى قالاسى اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءتۇسىندىردى.
اۋماقتىق كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، دايىندىق جۇمىستارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى بەكىتكەن نەگىزگى ءىس- شارالاردىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارىنا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
الماتىدا 9 اۋماقتىق كوميسسيا (1 قالالىق جانە 8 اۋداندىق)، سونداي-اق 654 ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسياسى جۇمىس ىستەيدى. جۇمىس كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇيىمداستىرىلعان: كوميسسيا مۇشەلەرىن وقىتۋ، ۋچاسكەلەردى تەحنيكالىق دايىنداۋ، ازاماتتار ءتىزىمىن ايقىنداۋ، سونداي-اق كوميسسيا وكىلەتتىگى شەڭبەرىندە اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
داۋىس بەرۋ كۇنى قالادا 654 ۋچاسكە، سونىڭ ىشىندە ۋاقىتشا تىركەۋدە تۇرعان ادامدارعا ارنالعان ۋچاسكەلەر دە جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
قانشا ادام قاتىسادى
اقپان ايىنداعى جاعداي بويىنشا رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ تىزىمىنە 1,3 ميلليونعا جۋىق ادام ەنگىزىلدى. تىزىمدەردى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قالىپتاستىرادى، سوندىقتان ولاردى ناقتىلاۋ جۇمىسى ءالى دە ءجۇرىپ جاتىر. ءتىزىمنىڭ سوڭعى نۇسقاسىن ۋچاسكەلىك كوميسسيالارعا 22-اقپان كۇنى - داۋىس بەرۋگە 20 كۇن قالعاندا بەرۋ جوسپارلانعان.
تىزىمدەر بەرىلگەننەن كەيىن ۋچاسكەلىك كوميسسيالار داۋىس بەرۋ كۇنى، ۋاقىتى جانە ۋچاسكە مەكەنجايى كورسەتىلگەن شاقىرۋ قاعازدارىن جىبەرە باستايدى.
داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسىن قالاي بىلۋگە بولادى؟
قالا تۇرعىندارى تىزىمدە بار- جوعىن تەكسەرىپ، ۋچاسكە مەكەنجايىن بىرنەشە تاسىلمەن بىلە الادى. مىسالى ءبىرىڭعاي Call-ورتالىققا حابارلاسىپ، 1308 ءنومىرى ارقىلى داۋىس بەرۋ ءتارتىبى مەن ۋچاسكەلەر تۋرالى اقپارات الۋعا بولادى. ودان بولەك داۋىس بەرۋشىلەر ءتىزىمى جاساقتالعان سوڭ، قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى، Open Almaty پلاتفورماسى جانە Telegram-بوت ارقىلى تەكسەرۋ مۇمكىندىگى اشىلادى.
سونداي-اق قالادا ازاماتتاردى ۋاقىتشا تىركەۋ سەرۆيستەرى ۇيىمداستىرىلادى. ولار 40 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە اشىلماق. ءبىر ەسكەرەتىنى - تىركەۋ ماسەلەسى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى، ال كوميسسيالار ءتىزىمدى تەك ۇسىنىلعان دەرەكتەر نەگىزىندە جاساقتايدى.
بارلىعىنا بىردەي قولجەتىمدىلىك
ۋچاسكەلەردە قولدانىستاعى نۇسقاۋلىقتارعا سايكەس بارلىق داۋىس بەرۋشىلەرگە قولجەتىمدىلىك قامتاماسىز ەتىلەدى. مۇنداي ورىندار ءبىرىنشى قاباتتاردا ورنالاسىپ، پاندۋستارمەن، تۇتقالارمەن جابدىقتالعان بولادى. ىشىندە تىرەك- قيمىل اپپاراتى بۇزىلعان ازاماتتاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، جاسىرىن داۋىس بەرۋ كابينالارى ورناتىلادى جانە تاكتيلدى كورسەتكىشتەر قويىلادى. كوزى ناشار كورەتىندەر ءۇشىن لۋپالار مەن برايل شريفتىمەن جازىلعان ترافارەتتەر قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار ءۇشىن ارنايى ورىن جابدىقتالادى. وندا ارنايى كومپيۋتەر، قۇلاققاپتار، قوسىمشا جارىق جانە ۇلكەيتكىش قۇرالدار بولادى. ال دەنساۋلىعىنا بايلانىستى نەمەسە ناۋقاسقا كۇتىم جاساۋىنا بايلانىستى ۋچاسكەگە كەلە المايتىن ازاماتتار تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ءوز ۇيىندە داۋىس بەرە الادى. ول ءۇشىن رەفرەندۋم كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 12:00 دەن كەشىكتىرمەي ۋچاسكەلىك كوميسسياعا جازباشا ءوتىنىش بەرۋ قاجەت.
ۋچاسكەلەردىڭ جۇمىس ۋاقىتى
داۋىس بەرۋ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07:00 دەن 20:00 گە دەيىن وتەدى. ءبىراق اۋماقتىق كوميسسيالار اكىمدەر مەن ۋچاسكەلىك كوميسسيالاردىڭ ۇسىنىسى بويىنشا داۋىس بەرۋدىڭ باستالۋ جانە اياقتالۋ ۋاقىتىن وزگەشە بەلگىلەۋگە قۇقىلى. دەگەنمەن، داۋىس بەرۋ تاڭعى 06:00 دەن ەرتە باستالماۋى جانە تۇنگى 22:00 دەن كەش اياقتالماۋى ءتيىس. وزگەرىستەر بولعان جاعدايدا ازاماتتارعا قوسىمشا حابارلانادى.
الماتىدا رەفەرەندۋم وتكىزۋگە 4552 ۋچاسكەلىك كوميسسيا مۇشەسى جۇمىلدىرىلعان. داۋىس بەرۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە داۋىستاردى ساناۋدى قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا تەك رەفەرەندۋم كوميسسيالارى جۇزەگە اسىرادى.
ەسكە سالايىق، كوكتوبەدە رەفەرەندۋمعا دەيىنگى ۋاقىتتى كورسەتەتىن جارىق ينستاللياتسياسى ىسكە قوسىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان