20:59, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الماتىدا قىز بالا 12-قاباتتان قۇلاپ مەرت بولدى
استانا. قازاقپارات – الماتىدا قىز 12-قاباتتان قۇلاپ مەرت بولدى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى جاعدايعا پىكىر ءبىلدىردى.
«بۇل دەرەك بويىنشا تۇركسىب اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. 24 جاستاعى قىزدىڭ قازا بولۋ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر»، - دەدى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قىز 18-قاباتتان قۇلاپ قازا تاپقانى حابارلاندى.