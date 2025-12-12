ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:59, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا قىز بالا 12-قاباتتان قۇلاپ مەرت بولدى

    استانا. قازاقپارات – الماتىدا قىز 12-قاباتتان قۇلاپ مەرت بولدى.

    Павлодарда ер адам биіктен құлап мерт болды
    Фото: pexels.com

    الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى جاعدايعا پىكىر ءبىلدىردى.

    «بۇل دەرەك بويىنشا تۇركسىب اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. 24 جاستاعى قىزدىڭ قازا بولۋ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر»، - دەدى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قىز 18-قاباتتان قۇلاپ قازا تاپقانى حابارلاندى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
