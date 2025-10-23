الماتىدا قىتاي مەن وزبەكستاندا داۋلى ۆيدەو تۇسىرگەن بلوگەرگە قاتىستى ءىس قوزعالدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندىق بلوگەر قىتاي مەن وزبەكستاندا پرانك ۆيدەولار تۇسىرگەن.
بلوگەر قىز قوعامدىق ورىندارىندا بەيتانىس جىگىتتەردىڭ اياق-قولىنان ۇستاپ، ءوز ارەكەتىن ۆيدەوعا تۇسىرگەن. قىتايدا تۇسىرىلگەن پرانكتەن كەيىن الماتى پوليتسياسى بلوگەرمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزدى.
دەگەنمەن، ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن ول وزبەكستاندا ءدال وسىنداي سيپاتتا تۇسىرىلگەن بەينەجازبالارىن قايتا جاريالادى. الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بلوگەردىڭ بۇل ارەكەتىنە قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلادى.
- ا. ەسىمدى ازاماتشا وزبەكستان مەتروسىندا ءوز ءىس-ارەكەتىن بەينەجازباعا ءتۇسىرىپ، جولاۋشىلارعا ادەيى تيىسكەن جانە سول جازبانى جەكە پاراقشالارىندا جاريالاعان. ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن وعان قاتىستى اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى. ءىس شەشىم شىعارۋ ءۇشىن سوتقا جىبەرىلدى. اتالعان ازاماتشا بۇعان دەيىن دە وسىنداي ارەكەتتەرگە جول بەرگەن، سول كەزدە ونىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىلگەن بولاتىن. الايدا ءول تيىستى قورىتىندى شىعارماعانى بايقالادى، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا مىلقاۋ تاكسي جۇرگىزۋشىسىنە قۇرمەتسىزدىك تانىتقان بلوگەر پوليتسياعا جەتكىزىلدى.