الماتىدا قىلمىس دەڭگەيى 13 پايىزعا تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ جۇمىس ساپارىمەن الماتى قالاسىنا بارىپ، كامەلەتكە تولماعاندارعا ارنالعان جاڭا كولونيانىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
مينيستر نىسان ينفراقۇرىلىمىن قاراپ، جاس ءوسپىرىم سوتتالعانداردىڭ ۇستالۋى ءۇشىن جاسالعان جاعدايلاردى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن جانە الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ تاسىلدەرىن باعالادى. جوبا قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى.
مينيستر سونداي-اق وڭىرلىك قاج دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ەسەبىن تىڭداپ، قىزمەتتى ودان ءارى جەتىلدىرۋ بويىنشا نەگىزگى مىندەتتەردى ايقىندادى. ءىىم دەلەگاتسياسى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى مۋزەيىنىڭ اشىلۋىنا دا قاتىستى. اۋدانى 272 شارشى مەتر بولاتىن نىساندا ارحيۆتىك ماتەريالدار، فوتوسۋرەتتەر، ءار جىلدارداعى فورمالىق كيىم ۇلگىلەرى، تەحنيكا مەن ماراپاتتار بار.
وندا مەگاپوليس پوليتسياسىنىڭ دامۋ تاريحى كورسەتىلگەن. قۇرمەتتى قوناقتارعا ارنالعان كىتاپقا مينيستر ەستەلىك جازبا قالدىردى. جۇمىس باعدارلاماسى اياسىندا ەرجان سادەنوۆ «قازاقستان ساناتورييىنە» باردى.
بۇل - ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى مەن ارداگەرلەرىنە ارنالعان زاماناۋي ساۋىقتىرۋ ورتالىعى. مۇندا دەنساۋلىقتى نىعايتۋعا قاجەتتى بارلىق جاعداي جاسالعان. سونىمەن قاتار دەپارتامەنتتىڭ جەكە قۇرامى جانە ۇلتتىق ۇلاننىڭ وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ قاتىسۋىمەن جەدەل كەڭەس ءوتتى.
مينيستر جەدەل-قىزمەتتىك جۇمىس قورىتىندىلارىن شىعارىپ، الداعى ۋاقىتقا باسىم باعىتتاردى بەلگىلەپ، پ د باستىعىنىڭ، ۇلتتىق ۇلان وڭىرلىك قولباسشىسىنىڭ جانە باسقا دا قىزمەت باسشىلارىنىڭ ەسەپتەرىن تىڭدادى. ول مەملەكەت باسشىسى قويعان باستى مىندەت - زاڭ مەن ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- الماتى - ەلدەگى ەڭ ءىرى مەگاپوليس. الماتىلىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كاسىبيلىگى ميلليونداعان تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تىنىشتىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى، - دەدى مينيستر. ونىڭ ايتۋىنشا، قالادا قىلمىسپەن كۇرەس بويىنشا كەشەندى شارالار قابىلدانعان، بۇل ءوز ناتيجەسىن كورسەتۋدە: قىلمىس دەڭگەيى %13 عا تومەندەگەن، كىسى ءولتىرۋ، اۋىر دەنە جاراقاتىن كەلتىرۋ، ۇرلىق، الاياقتىق، توناۋ، قاراقشىلىق، رەتسيديۆ جانە كوشە قىلمىستارى دا ايتارلىقتاي ازايعان. ءى ءى م باسشىسى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. ول پاترۋلدىك پوليتسيا، اسكەري جاساقتار جانە كەشەندى كۇشتەردىڭ كاسىبي دەڭگەيىن ارتتىرۋ مىندەتتەرىن جۇكتەپ، باستى قاعيدات رەتىندە سىپايىلىق پەن تالاپشىلدىق ساقتالۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- زاڭ مەن ءتارتىپ - بۇل جاي ۇران ەمەس، قالىپتى ءومىردىڭ نەگىزى. ءاربىر ازامات قاۋىپسىز ەلدە ءومىر سۇرگىسى كەلەدى. بۇل - ءبىزدىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىمىز. ءبىراق كوپ نارسە ازاماتتاردىڭ سانالى ارەكەتىنە دە بايلانىستى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.
مينيستر وڭىرلىك بولىنىستەردىڭ جۇمىسىنداعى كەيبىر كەمشىلىكتەرگە توقتالىپ، پروفيلاكتيكالىق جۇمىستى كۇشەيتۋ، ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن ساپالى جانە ۋاقتىلى قاراۋدى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىراتىن تسيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋدى جالعاستىرۋ بويىنشا ناقتى تاپسىرمالار بەردى. ءسوز سوڭىندا ەرجان سادەنوۆ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىن ودان ءارى نىعايتۋ ءۇشىن ءتارتىپ، جاۋاپكەرشىلىك جانە جەكە قۇرامنىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مودەرنيزاتسيا، اشىقتىق جانە تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ باعىتى جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ، قويىلعان مىندەتتەر تولىق كولەمدە ورىندالۋى ءتيىس.
بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى مەديتسينالىق كوللەدجدەگى توبەلەسكە بايلانىستى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن جازدىق.