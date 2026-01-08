الماتىدا قويماداعى ءورت ءتۇنى بويى ءسوندىرىلدى
الماتى. KAZINFORM - ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى كۇشتەرىمەن الماتى قالاسىنداعى سولتۇستىك اينالما تاسجولىندا ورنالاسقان قويماداعى ءورت 1900 شارشى مەتر اۋماقتا تولىقتاي ءسوندىرىلدى.
العاشقى ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرى وقيعا ورنىنا كەلگەن كەزدە قويما عيماراتىندا اشىق جالىنمەن ءورت بولىپ جاتقانى انىقتالعان.
ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارى جوعارى شاقىرتۋ دەڭگەيى بويىنشا جۇرگىزىلدى. وقيعا ورنىندا ءورت ءسوندىرۋ شتابى قۇرىلىپ، سوندىرۋگە جەكە قۇرامنان 85 ادام مەن 22 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
ءورت اۋماعىندا ءۇش جاۋىنگەرلىك ۋچاسكە ۇيىمداستىرىلىپ، ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا ت ج م-نىڭ اۆتوپوەزى تارتىلدى.
ءورتتى ءسوندىرۋ عيماراتتىڭ قۇرىلىمدىق ەرەكشەلىكتەرى مەن ءورت جۇكتەمەسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى كۇردەلەنە تۇسكەن.
ساعات 02:11 دە ءورتتىڭ وقشاۋلانعانى تۋرالى حابار ءتۇستى. ءورت سوندىرۋشىلەردىڭ ۇيلەسىمدى ءارى جەدەل ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا جالىننىڭ جاقىن ماڭداعى عيماراتقا تارالۋىنا جول بەرىلمەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تالدىقورعان قالاسىنداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيدە شىققان ءورت سالدارىنان 35 ادام ەۆاكۋاتسيالانعانى حابارلانعان بولاتىن.