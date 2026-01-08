ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىدا قويماداعى ءورت ءتۇنى بويى ءسوندىرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى كۇشتەرىمەن الماتى قالاسىنداعى سولتۇستىك اينالما تاسجولىندا ورنالاسقان قويماداعى ءورت 1900 شارشى مەتر اۋماقتا تولىقتاي ءسوندىرىلدى.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    فوتو: ت ج م

    العاشقى ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرى وقيعا ورنىنا كەلگەن كەزدە قويما عيماراتىندا اشىق جالىنمەن ءورت بولىپ جاتقانى انىقتالعان.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    فوتو: ت ج م

    ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارى جوعارى شاقىرتۋ دەڭگەيى بويىنشا جۇرگىزىلدى. وقيعا ورنىندا ءورت ءسوندىرۋ شتابى قۇرىلىپ، سوندىرۋگە جەكە قۇرامنان 85 ادام مەن 22 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    فوتو: ت ج م

    ءورت اۋماعىندا ءۇش جاۋىنگەرلىك ۋچاسكە ۇيىمداستىرىلىپ، ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا ت ج م-نىڭ اۆتوپوەزى تارتىلدى.

    Пожар, Алматы, пожарные
    فوتو: ت ج م

    ءورتتى ءسوندىرۋ عيماراتتىڭ قۇرىلىمدىق ەرەكشەلىكتەرى مەن ءورت جۇكتەمەسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى كۇردەلەنە تۇسكەن.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    فوتو: ت ج م

    ساعات 02:11 دە ءورتتىڭ وقشاۋلانعانى تۋرالى حابار ءتۇستى. ءورت سوندىرۋشىلەردىڭ ۇيلەسىمدى ءارى جەدەل ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا جالىننىڭ جاقىن ماڭداعى عيماراتقا تارالۋىنا جول بەرىلمەدى.

    Пожар на складе в Алматы
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تالدىقورعان قالاسىنداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيدە شىققان ءورت سالدارىنان 35 ادام ەۆاكۋاتسيالانعانى حابارلانعان بولاتىن.

    қойма өрті
    فوتو: ت ج م
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
