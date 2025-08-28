الماتىدا قوعامدىق كەڭەستىڭ بۇرىنعى مۇشەسىنىڭ ءىسى سوتقا جولداندى
الماتى. KAZINFORM - ەر ادامعا التى جاستاعى بالاعا قول كوتەردى دەپ ايىپ تاعىلىپ وتىر.
وقيعا جازدىڭ باسىندا بولعان. الەۋمەتتىك جەلىلەردە مەيرامحانالاردىڭ بىرىندەگى ويىن بولمەسىندە ەر ادامنىڭ بالانى ەكى رەت ۇرعان ءساتى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى. بۇعان ونىڭ بالاسىنا بالالار ويناپ جۇرگەن ويىنشىق شاردىڭ بايقاۋسىزدا ءتيىپ كەتۋى سەبەپ بولعان.
زارداپ شەككەن بالانىڭ اناسى ەر ادامنىڭ ارەكەتى ۇلىنا اۋىر سوققى بولىپ تيگەنىن ايتتى.
كەيىنىرەك كۇدىكتى الماتى قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ەكەنى بەلگىلى بولدى، الايدا كوپ ۇزاماي وكىلەتتىگىن توقتاتتى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى تەرگەۋدى مەدەۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى جۇرگىزگەنىن حابارلادى.
- ق ر ق ك 109-بابىنىڭ 2-بولىگىنىڭ 8-تارماعى (ۇرىپ-سوعۋ) بويىنشا ءبىرىڭعاي سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەر تىزىلىمىندە تىركەلگەن قىلمىستىق ءىس 2025 -جىلعى 25-تامىزدا ق ر ق پ ك 528-بابى تارتىبىمەن سوتقا جولداندى. بۇل شەشىم ءۇش بۋىندى مودەل بويىنشا اۋدان پروكۋراتۋراسىمەن كەلىسىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ رەسمي جاۋابىندا.
اۆتور
مەيىرمان لەس