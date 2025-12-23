الماتىدا «قازاقتىڭ بەكەجانىن» اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالدى
الماتى. KAZINFORM - بۇگىن، 23 - جەلتوقساندا كورنەكتى اكتەر، رەجيسسەر، قازاق ك س ر جانە ك س ر و حالىق ءارتىسى ءاسانالى اشىموۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتتى.
حالىق ءارتىسى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترىنان سوڭعى ساپارعا اتتاندى.
جيىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن وقىدى.
- اسانالى ءاشىموۆ بۇكىل سانالى عۇمىرىن تەاتر جانە كينو سالاسىنا ارناپ، ءتول مادەنيەتىمىزدىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتۋگە ولشەۋسىز ۇلەس قوستى. ول كوپتەگەن وبرازدى شەبەر سومداپ، كورەرمەن قاۋىمنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى. ساحنا ساڭلاعى ءارى كاسىبي كينوگەر رەتىندە سوڭىنا وشپەس ءىز قالدىردى. جاس ونەرپازدارعا باعىت-باعدار بەرىپ، رۋحاني ساباقتاستىقتىڭ ساقتالۋىنا زور ەڭبەك ءسىڭىردى. ورەلى ونەردىڭ تۋىن بيىك ۇستاپ، ونەگەلى عۇمىر كەشكەن ءاسانالى ءاشىموۆتىڭ جارقىن بەينەسى حالقىمىزدىڭ جۇرەگىندە ساقتالادى. يمانى سالامات، جانى جانناتتا بولسىن!، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قارالى جيىندا ەرلان قارين حالىق ارتىسىمەن سوڭعى كەزدەسۋىن ەسكە الدى.
- تۋرا ءبىر اپتا بۇرىن پرەزيدەنت الماتىعا ءىس ساپارمەن بارعانىڭدا اسانالى اعامەن جولىعىپ، سالەمىمدى جەتكىزەرسىڭ دەگەن ەدى. الدىڭعى اپتادا جۇمىستارىممەن الماتىعا كەلگەنىمدە اسانالى اعامىزبەن كەزدەسۋگە ۋادەلەسكەن بولاتىنبىز. جارتى ساعات ەمەس، ءبىر ساعاتتىڭ ءوزى ازداۋ بولار دەپ، جۇمىستارىمدى ەرتە ءبىتىردىم. اسىقپاي، كەڭ وتىرىپ اڭگىمەلەسەيىك دەپ، تۇسكى ۋاقىتتا كەزدەستىك. قاسىنا سەرىك بولسىن دەپ، ءجۇرسىن ەرمان اعامىزدى، اقىن قالقامان ساريندى جانە كينو سالاسىندا جۇرگەن ءبىرقاتار جاستاردى دا قوسا شاقىردىم. اڭگىمەمىز ءۇش ساعاتقا سوزىلدى. اسانالى اعامىز ادەتتەگىدەي ەستەلىكتەرىن ايتتى. سول كۇنى ءبىر اشىلىپ سويلەدى. كەتكىسى كەلمەگەندەي بولىپ كورىندى. اسىقپادى. قوشتاساتىن ساتتە «اعا، ەندى الماتىعا جاڭا جىلدان كەيىن عانا كەلەرمىن، سوندا تاعى ءبىر جولىعارمىز» دەپ ەدىم، اعامىز «ءبىز كەزىندە جىل ساناپ ەدىك، كەيىن اي سانادىق. قازىر كۇن سانايتىن جاستامىز» دەپ جاۋاپ بەردى. اتتەڭ، سول كۇنى سوڭعى كەزدەسۋىمىز ەكەنىن بىلمەدىم، ءبىراق پرەزيدەنتىمىزدىڭ سالەمىن جەتكىزىپ ۇلگەردىم، - دەدى ول.
قارين سونىمەن بىرگە اسانالى ءاشىموۆتىڭ قيىن دا قيلى تاعدىرى تۋرالى ايتتى.
- اسانالى اعامىز ۇلى ونەردىڭ اڭىزى، ۇلت رۋحانياتىنىڭ ابىزى ەدى. 20 جاسىندا تەاتر ساحناسىندا جارقىرادى. 30 ىندا كينونىڭ جارىق جۇلدىزىنا اينالدى. 40 قا جەتپەي ك س ر و- نىڭ حالىق ءارتىسى اتاعىن يەلەندى. تەاتردا تالاي باس رولدەردى سومدادى. كينوداعى وبرازدارى قانشاما. رەجيسسەرلىك قىرى ءبىر بولەك. ۇستازدىق ەتتى، شاكىرت تاربيەلەدى. قوعامدىق ومىردەن تىس قالمادى. كىتاپ جازدى، كۇندەلىك جۇرگىزدى. ونەردەگى جولى جارقىن بولسا دا، ومىردەگى جولى قيىن بولدى. ءبىراق تاعدىرعا وكپەسىن ايتقان ەمەس. ءوزى ۇستازدارىن، ارالاسقان اعالارىن - عابيت مۇسىرەپوۆتى، شاكەن ايمانوۆتى، سۇلتان قوجىقوۆتى، كاۋكەن كەنجەتايەۆتى ۇنەمى ايتىپ وتىرۋشى ەدى. سول كىسىلەردىڭ ەسىمىن قايتا جاڭعىرتساق ەكەن، جاستار كوپ بىلسە ەكەن دەپ وتىراتىن. ءاسانالى اعامىز وزىنە وسىنداي ءبىر ميسسيا ارقالاپ ءجۇردى، - دەدى ەرلان قارين.
قارالى جيىنعا قاتىسقان الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى اسانالى اشىموۆپەن بىرنەشە شارادا كەزدەسكەنىن جانە ورىندالماي قالعان وي- نيەتى تۋرالى دا ايتتى.
- 90 -جىلدىق مەرەيتويىن الماتى بويىنشا عانا ەمەس، بۇكىل قازاقستان كولەمىندە مادەني مەرەكەگە اينالدىرامىز دەگەن جوسپارىمىز بولعان ەدى. وكىنىشكە قاراي، اللانىڭ جوسپارى باسقا ەكەن. امال قانشا، - دەدى قالا اكىمى.
ال كينو جانە تەاتر اكتەرى بولات ءابدىلمانوۆتىڭ سوزىنشە، اسانالى ءاشىموۆتىڭ قازاسىمەن بىرگە تۇتاس ءبىر ءداۋىر كوشكەندەي بولدى.
- ءبىراق ءبىز سىزدەرگە وسىنداي دانا حالقى، ارتىنان ەرگەن تالانتتى ءىزباسارلارى باردا اسەكەڭنىڭ ونەرىنىڭ شاڭ باسپايتىنىنا، كوتەرگەن تۋىنىڭ جىعىلمايتىنىنا نىق سەنىمدىمىز. شىن مانىندە اسەكەڭ باقىتتى عۇمىر كەشتى. حالقىن قانشالىق سۇيسە، سونشالىقتى ادال قىزمەت ەتتى. حالقى دا اسەكەڭدى ايالادى، الاقانىنا سالدى، توبەسىنە كوتەردى، - دەدى ول.
مارقۇمنىڭ جەسىرىنىڭ جوقتاۋى جينالعان جۇرتتىڭ جۇرەگىن شىمىرلاتىپ، قابىرعاسىن ودان ءارى قايىستىردى.
قارالى جيىنعا مادەنيەت جانە ونەر سالاسىنىڭ وكىلدەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، مارقۇمنىڭ ارىپتەستەرى، شاكىرتتەرى جانە قالا تۇرعىندارى كوپتەپ جينالدى.
ايتا كەتەيىك، حالىق ءارتىسى «كەڭساي-1» زيراتىنا جەرلەنەدى.
ەسكە سالايىق، ءاسانالى ءاشىموۆ 21 - جەلتوقسان كۇنى 89 جاسقا قاراعان شاعىندا ومىردەن ءوتتى. ول قازاق كينوسى مەن تەاترىنىڭ التىن قورىنا ەنگەن ونداعان ءرولدى سومداپ، بىرنەشە بۋىن اكتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ۇلەس قوستى.