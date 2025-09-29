الماتىدا قازاقستان-رەسەي ەكىنشى مەديافورۋمى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا قازاقستان- رەسەي ەكىنشى مەديافورۋمى ۇيىمداستىرىلدى. وعان ەكى ەلدىڭ جەتەكشى مەدياقۇرىلىمدارىنىڭ باسشىلارى قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين مەن رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ مەديافورۋم قاتىسۋشىلارىنا ارناپ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى.
- پرەزيدەنتتەر قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزگەلەرگە ۇلگى بولارلىق سيپاتتا ەكەنىن ۇنەمى اتاپ وتەدى. وسىنداي وتە جوعارى دەڭگەيدەگى ىقپالداستىقتى ساقتاۋ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ بارلىق باعىتىنداعى كۇندەلىكتى جۇيەلى جۇمىستى قاجەت ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ءوز سوزىندە.
سونداي-اق مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ ەلەۋلى ناتيجەلەرى تۋرالى ايتىپ بەردى. ەرلان قارين ب ا ق سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا توقتالىپ ءوتتى.
- الەمدەگى تۇبەگەيلى وزگەرىستەر مەن اقپاراتتىق كۇن ءتارتىبىنىڭ تۇراقتى جاڭارۋى جاعدايىندا ءبىزدى ورتاق ماقسات جولىندا بىرىكتىرەتىن جانە العا باستايتىن دۇنيەلەردى ساقتاپ، ءارى قاراي دامىتۋىمىز كەرەك، - دەدى.
ءىس-شارانىڭ پلەنارلىق بولىمىندە قازاقستاننىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، رەسەيدىڭ سيفرلىق دامۋ، بايلانىس جانە بۇقارالىق كوممۋنيكاتسيالار ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بەللا چەركەسوۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا جانە ت ا س س اقپارات اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى اندرەي كوندراشوۆ ءسوز سويلەدى.
باسقوسۋدا سيفرلىق ترانسفورماتسيا داۋىرىندەگى ءداستۇرلى ب ا ق- تىڭ ءرولى، اقپاراتتىق ارىپتەستىك تەتىكتەرى، مەديا سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ سياقتى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
پرەزيدەنتتىڭ تەلەراديوكەشەنى ۇيىمداستىرعان بۇل ءىس- شارا 2024 -جىلعى قاراشادا ماسكەۋ قالاسىندا وتكەن قازاقستان-رەسەي ءبىرىنشى مەديافورۋمىندا ايتىلعان باستامالاردىڭ جالعاسى سانالادى.