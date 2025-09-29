ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:51, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الماتىدا قازاقستان-رەسەي ەكىنشى مەديافورۋمى ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - الماتىدا قازاقستان- رەسەي ەكىنشى مەديافورۋمى ۇيىمداستىرىلدى. وعان ەكى ەلدىڭ جەتەكشى مەدياقۇرىلىمدارىنىڭ باسشىلارى قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Алматыда Қазақстан-Ресей екінші медиафорумы өтті
    Фото: Ақорда

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين مەن رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ مەديافورۋم قاتىسۋشىلارىنا ارناپ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى.

    - پرەزيدەنتتەر قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزگەلەرگە ۇلگى بولارلىق سيپاتتا ەكەنىن ۇنەمى اتاپ وتەدى. وسىنداي وتە جوعارى دەڭگەيدەگى ىقپالداستىقتى ساقتاۋ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ بارلىق باعىتىنداعى كۇندەلىكتى جۇيەلى جۇمىستى قاجەت ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ءوز سوزىندە.

    سونداي-اق مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ ەلەۋلى ناتيجەلەرى تۋرالى ايتىپ بەردى. ەرلان قارين ب ا ق سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا توقتالىپ ءوتتى.

    - الەمدەگى تۇبەگەيلى وزگەرىستەر مەن اقپاراتتىق كۇن ءتارتىبىنىڭ تۇراقتى جاڭارۋى جاعدايىندا ءبىزدى ورتاق ماقسات جولىندا بىرىكتىرەتىن جانە العا باستايتىن دۇنيەلەردى ساقتاپ، ءارى قاراي دامىتۋىمىز كەرەك، - دەدى.

    ءىس-شارانىڭ پلەنارلىق بولىمىندە قازاقستاننىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، رەسەيدىڭ سيفرلىق دامۋ، بايلانىس جانە بۇقارالىق كوممۋنيكاتسيالار ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بەللا چەركەسوۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا جانە ت ا س س اقپارات اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى اندرەي كوندراشوۆ ءسوز سويلەدى.

    باسقوسۋدا سيفرلىق ترانسفورماتسيا داۋىرىندەگى ءداستۇرلى ب ا ق- تىڭ ءرولى، اقپاراتتىق ارىپتەستىك تەتىكتەرى، مەديا سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ سياقتى ماسەلەلەر تالقىلاندى.

    پرەزيدەنتتىڭ تەلەراديوكەشەنى ۇيىمداستىرعان بۇل ءىس- شارا 2024 -جىلعى قاراشادا ماسكەۋ قالاسىندا وتكەن قازاقستان-رەسەي ءبىرىنشى مەديافورۋمىندا ايتىلعان باستامالاردىڭ جالعاسى سانالادى.

