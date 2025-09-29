الماتىدا قازاقستان مەن رەسەي مەديا كەڭىستىكتىگىنىڭ بولاشاعى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا قازاقستان مەن رەسەيدىڭ مەديا سالاسىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ساراپشىلىق توپتاردىڭ نەگىزگى وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسقان ەكىنشى مەديافورۋم ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
تاڭەرتەڭنەن بەرى زالدا وپەراتورلار تەحنيكانى تەكسەرىپ، كامەرالار ورناتىپ، تىلشىلەر وقيعانى حابارلاۋ ءۇشىن ورىندارىنا جايعاستى، ال قوناقتار ءبىر-بىرىمەن امانداسىپ جاتتى. زالدا رەسميلىك پەن دوستىق اتموسفەراسى سەزىندى.
ءىس-شارا ەكى ەلدىڭ مەديا كەڭىستىگىنىڭ بۇگىنى مەن بولاشاعى تۋرالى ماڭىزدى ديالوگ الاڭىنا اينالدى.
فورۋمدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مەن ر ف پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ اشتى. ولاردىڭ قاتىسۋى مەديا ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق ءمانىن تانىتىپ وتىر.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەكى ەلدىڭ تاريحىنا، مادەنيەتىنە، جەتىستىكتەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن جوبالاردىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى باياندادى.
فورۋمنىڭ باستى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى فەيك جاڭالىقتارمەن جانە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋمەن كۇرەسۋ بولدى. ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا حالىقتىڭ اقپاراتتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
فورۋم ويعا مول ازىق بەردى: ەكى ەلدىڭ جەتەكشى ب ا ق باسشىلارى بەيرەسمي جاعدايدا جانە جۇمىس سەسسيالارىندا ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى مەن بولاشاعىن تالقىلادى.
يتار-تاسس باس ديرەكتورى اندرەي كوندراشوۆ ارىپتەستەرىن فاكتىلەردى تەكسەرۋ حالىقارالىق قاۋىمداستىعىنا قوسىلۋعا شاقىردى.
رەسمي ءسوز سويلەۋدەن كەيىن قاتىسۋشىلار بەيرەسمي اڭگىمە جۇرگىزۋ ايماعىنا ءوتتى. ب ا ق وكىلدەرى كوفە ءىشۋ بارىسىندا العان اسەرلەرىمەن ءبولىسىپ، بىرلەسكەن جوبالاردىڭ بولاشاعىن تالقىلادى. فورۋم اتموسفەراسى ىسكەرلىك رۋح جانە دوستىق اشىقتىقتى ۇيلەستىردى.
فورۋمنىڭ ءبىرىنشى ءبولىمى توپتىق فوتوسەسسيامەن اياقتالدى. كۇلىمسىرەۋ مەن قول الىسۋمەن تولىقتىرىلعان فوتوسۋرەتتەر ءىس-شارانىڭ دوستىق جانە سىندارلى اتموسفەراسىنىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
فورۋمدى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن رەسەيلىك تاسس اقپارات اگەنتتىگى ۇيىمداستىردى.
الماتىدا وتكەن فورۋم ەكى ەلدىڭ ورتاق جوبالاردان باستاپ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا دەيىنگى مەديا سالاسىندا جوسپارلارى ورتاق ەكەنىن كورسەتتى.
ءبىرىنشى مەديا فورۋم وتكەن جىلعى قاراشا ايىندا ماسكەۋدە وتكەن بولاتىن. سول كەزدە تاراپتار ەكىنشى كەزدەسۋدى قازاقستاندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا