    29 - قىركۇيەك 2025

    الماتىدا قازاقستان مەن رەسەي مەديا كەڭىستىكتىگىنىڭ بولاشاعى تالقىلاندى

    استانا. KAZINFORM - الماتىدا قازاقستان مەن رەسەيدىڭ مەديا سالاسىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ساراپشىلىق توپتاردىڭ نەگىزگى وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسقان ەكىنشى مەديافورۋم ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    تاڭەرتەڭنەن بەرى زالدا وپەراتورلار تەحنيكانى تەكسەرىپ، كامەرالار ورناتىپ، تىلشىلەر وقيعانى حابارلاۋ ءۇشىن ورىندارىنا جايعاستى، ال قوناقتار ءبىر-بىرىمەن امانداسىپ جاتتى. زالدا رەسميلىك پەن دوستىق اتموسفەراسى سەزىندى.

    ءىس-شارا ەكى ەلدىڭ مەديا كەڭىستىگىنىڭ بۇگىنى مەن بولاشاعى تۋرالى ماڭىزدى ديالوگ الاڭىنا اينالدى.

    فورۋمدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مەن ر ف پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ اشتى. ولاردىڭ قاتىسۋى مەديا ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق ءمانىن تانىتىپ وتىر.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەكى ەلدىڭ تاريحىنا، مادەنيەتىنە، جەتىستىكتەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن جوبالاردىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى باياندادى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    فورۋمنىڭ باستى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى فەيك جاڭالىقتارمەن جانە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋمەن كۇرەسۋ بولدى. ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا حالىقتىڭ اقپاراتتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    فورۋم ويعا مول ازىق بەردى: ەكى ەلدىڭ جەتەكشى ب ا ق باسشىلارى بەيرەسمي جاعدايدا جانە جۇمىس سەسسيالارىندا ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى مەن بولاشاعىن تالقىلادى.

    يتار-تاسس باس ديرەكتورى اندرەي كوندراشوۆ ارىپتەستەرىن فاكتىلەردى تەكسەرۋ حالىقارالىق قاۋىمداستىعىنا قوسىلۋعا شاقىردى.


    رەسمي ءسوز سويلەۋدەن كەيىن قاتىسۋشىلار بەيرەسمي اڭگىمە جۇرگىزۋ ايماعىنا ءوتتى. ب ا ق وكىلدەرى كوفە ءىشۋ بارىسىندا العان اسەرلەرىمەن ءبولىسىپ، بىرلەسكەن جوبالاردىڭ بولاشاعىن تالقىلادى. فورۋم اتموسفەراسى ىسكەرلىك رۋح جانە دوستىق اشىقتىقتى ۇيلەستىردى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    فورۋمنىڭ ءبىرىنشى ءبولىمى توپتىق فوتوسەسسيامەن اياقتالدى. كۇلىمسىرەۋ مەن قول الىسۋمەن تولىقتىرىلعان فوتوسۋرەتتەر ءىس-شارانىڭ دوستىق جانە سىندارلى اتموسفەراسىنىڭ سيمۆولىنا اينالدى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    فورۋمدى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن رەسەيلىك تاسس اقپارات اگەنتتىگى ۇيىمداستىردى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    الماتىدا وتكەن فورۋم ەكى ەلدىڭ ورتاق جوبالاردان باستاپ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا دەيىنگى مەديا سالاسىندا جوسپارلارى ورتاق ەكەنىن كورسەتتى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي
    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    ءبىرىنشى مەديا فورۋم وتكەن جىلعى قاراشا ايىندا ماسكەۋدە وتكەن بولاتىن. سول كەزدە تاراپتار ەكىنشى كەزدەسۋدى قازاقستاندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي
    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي
    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي
    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي
    فوتو: Kazinform/ ا. پاۆسكي

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

