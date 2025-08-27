ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    الماتىدا قامىس اراسىنداعى كولىك ىشىنەن ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ تۇركسىب اۋدانىنداعى ساياباق ماڭىنداعى قامىس اراسىنان Toyota ماركالى اۆتوكولىك پەن بەيتانىس ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى.

    Полиция
    Фото: Видеодан алынған скрин

    وقيعا 27-تامىزدا تۇندە بولعان. بۇل اقپارات الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.

    الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى وسى وقيعاعا قاتىستى Kazinform.kz تىلشىسىنە تۇسىنىك بەردى.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، مارقۇمنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى.

    - زورلىق-زومبىلىق بەلگىلەرى جوق. ماتەريالدار تۇركسىب اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ وندىرىسىندە، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءولىمنىڭ ناقتى سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالعان.

