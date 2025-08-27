13:53, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتىدا قامىس اراسىنداعى كولىك ىشىنەن ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ تۇركسىب اۋدانىنداعى ساياباق ماڭىنداعى قامىس اراسىنان Toyota ماركالى اۆتوكولىك پەن بەيتانىس ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى.
وقيعا 27-تامىزدا تۇندە بولعان. بۇل اقپارات الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى وسى وقيعاعا قاتىستى Kazinform.kz تىلشىسىنە تۇسىنىك بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، مارقۇمنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى.
- زورلىق-زومبىلىق بەلگىلەرى جوق. ماتەريالدار تۇركسىب اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ وندىرىسىندە، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءولىمنىڭ ناقتى سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالعان.