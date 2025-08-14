الماتىدا قاماۋدا وتىرعان وتباسىلىق جانجال شىعارۋشىلارعا پسيحولوگيالىق ترەنينگ وتكىزىلدى
الماتىدا قاماۋدا وتىرعان وتباسىلىق جانجال شىعارۋشىلارعا پسيحولوگيالىق ترەنينگ وتكىزىلدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.
ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلدى «پروفيلاكتيكا جىلى» دەپ جاريالاۋىنا وراي، الماتى قالالىق اكىمشىلىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەتىسۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىمەن بىرلەسىپ، اكىمشىلىك قاماۋعا الىنعاندار ءۇشىن ارنايى قابىلداۋ ورنىندا پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا ۇيىمداستىردى.
سوت شەشىمىمەن اكىمشىلىك قاماۋعا الىنعان ازاماتتاردىڭ اراسىندا وتباسىلىق-تۇرمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتار مەن بۇزاقىلىق ارەكەتتەر ءۇشىن جازالانعاندار دا بار. وسى ازاماتتارمەن قوعامدىق قوردىڭ پسيحولوگى كەزدەسۋ وتكىزىپ، جەدەل پسيحولوگيالىق ترەنينگ جۇرگىزدى.
ترەنينگ بارىسىندا ول وتباسىلىق قۇندىلىقتاردىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ، بالالاردىڭ قاۋىپسىز ءارى تىنىش ورتادا تاربيەلەنۋى قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى بالا كوبىنە اتا-اناسىنىڭ مىنەز-قۇلقىن ۇلگى ەتەدى.
- ءبىز تەك جازالاۋمەن شەكتەلمەيمىز. قايتالاناتىن قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماڭىزدى. وسىنداي كەزدەسۋلەر ارقىلى ءبىز وتباسىن - ءوزارا قۇرمەت، تۇسىنىستىك پەن جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن ورتا ەكەنىن جەتكىزگىمىز كەلەدى. تەك سوندا عانا وتباسىلىق-تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق دەڭگەيىن تومەندەتىپ، بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتە الامىز، - دەدى الماتى قالالىق پ د اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى اسحات قۇلبايەۆ.