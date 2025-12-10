ق ز
    10:07, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا قالىڭ قار جاۋدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 9-جەلتوقسان كۇنى ساعات 22:30 شاماسىندا باستالعان جاۋىن-شاشىن تۇنگە قاراي قالىڭ قارعا ۇلاستى.

    Алматыға қар жауды
    فوتو: مەيىرمان لەس/kazinform

    10-جەلتوقسان تاڭعى 07:00-دەگى مالىمەت بويىنشا قاردىڭ قالىڭدىعى 35 سانتيمەترگە جەتىپ، ايلىق نورمانىڭ جارتىسىنا جۋىقتادى.

    الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كولىك قوزعالىسىنىڭ توقتاۋسىز ءارى تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىز ءجۇرىپ-تۇرۋى ءۇشىن كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن تارتىپتە جۇمىس ىستەۋگە كىرىستى.

    Алматыға қар жауды
    فوتو: مەيىرمان لەس/kazinform

    - قالانى قاردان تازالاۋعا 2728 جۇمىسشى مەن 75 جەدەل بريگادا تارتىلدى. قالا كوشەلەرىنە 923 ارنايى تەحنيكا شىقتى، سونىڭ ىشىندە 228 قۇراما جول ماشيناسى كوكتايعاقتى بولدىرماۋ ماقساتىندا ارنايى قوسپا سەبۋگە كىرىستى. تەحنيكالاردىڭ ءجۇرىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 22 پوليتسيا ەكيپاجى، سونداي-اق 10 ەۆاكۋاتور مەن مانيپۋلياتور جۇمىلدىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قالادا جول مەن كوشەنىڭ جاعدايىن باقىلاۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك قويىلعان.

    Алматыға қар жауды
    فوتو: مەيىرمان لەس/kazinform

    - بارلىق كوممۋنالدىق قىزمەت قاردى تولىق تازالاعانعا دەيىن كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جاۋىن-شاشىنعا بايلانىستى كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشكەنىن حابارلاعان ەدىك.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
