الماتىدا قالىڭ قار جاۋدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 9-جەلتوقسان كۇنى ساعات 22:30 شاماسىندا باستالعان جاۋىن-شاشىن تۇنگە قاراي قالىڭ قارعا ۇلاستى.
10-جەلتوقسان تاڭعى 07:00-دەگى مالىمەت بويىنشا قاردىڭ قالىڭدىعى 35 سانتيمەترگە جەتىپ، ايلىق نورمانىڭ جارتىسىنا جۋىقتادى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كولىك قوزعالىسىنىڭ توقتاۋسىز ءارى تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىز ءجۇرىپ-تۇرۋى ءۇشىن كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن تارتىپتە جۇمىس ىستەۋگە كىرىستى.
- قالانى قاردان تازالاۋعا 2728 جۇمىسشى مەن 75 جەدەل بريگادا تارتىلدى. قالا كوشەلەرىنە 923 ارنايى تەحنيكا شىقتى، سونىڭ ىشىندە 228 قۇراما جول ماشيناسى كوكتايعاقتى بولدىرماۋ ماقساتىندا ارنايى قوسپا سەبۋگە كىرىستى. تەحنيكالاردىڭ ءجۇرىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 22 پوليتسيا ەكيپاجى، سونداي-اق 10 ەۆاكۋاتور مەن مانيپۋلياتور جۇمىلدىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قالادا جول مەن كوشەنىڭ جاعدايىن باقىلاۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك قويىلعان.
- بارلىق كوممۋنالدىق قىزمەت قاردى تولىق تازالاعانعا دەيىن كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جاۋىن-شاشىنعا بايلانىستى كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشكەنىن حابارلاعان ەدىك.