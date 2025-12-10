دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 517,65 تەڭگە، ساتۋ - 520,33 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,88 تەڭگە، ساتۋ - 603,77 تەڭگە؛
- رۋبل 6,57 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,85 - 74,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 514,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,73 تەڭگە، ساتۋ - 605,67 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,59 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛
- يۋان 72,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 9-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 514,74 تەڭگە بولدى.