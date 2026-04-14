الماتىدا قابدەش ءجۇمادىلوۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان ەسكە الۋ كەشى ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسىندا قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى قابدەش ءجۇمادىلوۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان ەسكە الۋ كەشى ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
ءىس-شاراعا اقىن-جازۋشىلار، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى قاتىستى.
كەش اياسىندا «قابدەش ءجۇمادىلوۆ. بيبليوگرافيالىق كورسەتكىش» اتتى باسىلىمنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. جيناققا قالامگەردىڭ شىعارمالارى مەن ءتۇرلى جاريالانىمدارى توپتاستىرىلعان.
قاتىسۋشىلار جازۋشىنىڭ قازاق ادەبيەتى مەن ۇلت رۋحانياتىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار جازۋشىنىڭ شىعارماشىلىق جولىنان سىر شەرتەتىن اۋقىمدى ادەبي كورمە كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى.
حالىق جازۋشىسى، قوعام قايراتكەرى قابدەش ءجۇمادىلوۆتىڭ 90 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي 84 ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى. بۇل جايىندا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ەرمەك كوشەربايەۆ ايتتى.