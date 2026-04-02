الماتىدا نۇرعيسا تىلەنديەۆتى ەسكە الۋ كەشى ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسىندا قازاقتىڭ كورنەكتى كومپوزيتورى، كۇيشى، ك س ر و حالىق ءارتىسى، حالىق قاھارمانى نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعان كۇنىنە وراي «اتادان مۇرا» اتتى ەسكە الۋ كەشى ءوتتى.
كونسەرتتىك باعدارلاما اياسىندا نۇرعيسا تىلەنديەۆ اتىنداعى «وتىرار سازى» اكادەميالىق فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق وركەسترى ونەر كورسەتتى. ۇجىمنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى ءارى باس ديريجەرى - دىنزۋحرا تىلەنديەۆا. سونىمەن قاتار كونسەرتكە تانىمال ديريجەرلەر جالعاسبەك بەگەندىكوۆ پەن ابىلقايىرحان بەيسەكوۆ قاتىستى.
كەش بارىسىندا كومپوزيتوردىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان «اتا تولعاۋى»، «ءالقيسسا»، «ماحامبەت» كۇيلەرى ورىندالدى. سونداي-اق، بەلگىلى انشىلەر رامازان ستامعازى، سۆەتلانا ايتبايەۆا جانە فارحات كۋبيەۆتىڭ ورىنداۋىندا «قۇستار ءانى»، «سارىجايلاۋ»، «كۋا بول» اندەرى شىرقالدى.
كەشتىڭ اسەرلى ساتتەرىنىڭ ءبىرى - كومپوزيتوردىڭ نەمەرەسى دايانا تىلەنديەۆانىڭ نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ جارى داريعاعا ارناعان «كۋا بول» ءانىن ورىنداۋى بولدى. سونىمەن قاتار، وپەرا انشىلەرى ايگەرىم شارىپبەك پەن جۇلدىز بايجۇمانىڭ ونەر كورسەتۋى شارانىڭ كوركەمدىك دەڭگەيىن ودان ءارى بيىكتەتە ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، حالىق قاھارمانى، كورنەكتى مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرى، ءبىرتۋار كومپوزيتور نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي تۋعان جەرى - الماتى وبلىسى وتەگەن باتىر اۋىلىندا ۇلى تۇلعانىڭ ەسكەرتكىشى بوي كوتەرىپ، جاڭا مادەنيەت ءۇيى اشىلدى.