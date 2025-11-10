الماتىدا نازاربايەۆ داڭعىلى بويىندا جاڭا سكۆەر اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا نازاربايەۆ داڭعىلىنىڭ باتىس بولىگىندە، گاندي كوشەسىنىڭ سولتۇستىگىندە ورنالاسقان جاڭا سكۆەر رەسمي تۇردە اشىلدى. ءىس- شاراعا قالا اكىمى دارحان ساتىبالدى قاتىستى.
جاڭا سكۆەر قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باعدارلاماسىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە جۇزەگە اسىرىلىپ، جايلى قالالىق ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. نىساننىڭ جالپى اۋماعى 4,16 گەكتار، ونىڭ شامامەن ءۇش گەكتارى جاسىل ايماققا تيەسىلى.
قۇرىلىس بارىسىندا ينجەنەرلىك جانە كوركەيتۋ جۇمىسى تولىق كولەمدە ورىندالدى. سكۆەر اۋماعىنا زاماناۋي جارىقتاندىرۋ جانە اۆتوسۋارۋ جۇيەلەرى ورناتىلدى، 10 مىڭ شارشى مەتردەن استام جۇرگىنشىلەر جولى توسەلدى. دەمالىس ايماقتارى جاساقتالىپ، 77 ورىندىق جانە 52 قوقىس جاشىگى قويىلدى.
كوگالداندىرۋ جۇمىسى اياسىندا بارلىعى 425 اعاش وتىرعىزىلدى (ونىڭ ىشىندە 166 - قىلقانجاپىراقتى، 259 - جاپىراقتى تۇرلەر)، سونداي-اق 590 بۇتا ەگىلدى (351 - قىلقانجاپىراقتى، 239 - جاپىراقتى).
سكۆەردىڭ ەرەكشەلىگى - جاساندى توعان. قىس مەزگىلىندە ول سىرعاناق ايدىنى رەتىندە پايدالانىلاتىن بولادى. بۇل قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا جىل بويى بەلسەندى دەمالىسقا مۇمكىندىك بەرەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كوركەيتۋدە كليماتتىق جاعدايلارعا بەيىمدەلگەن ماتەريالدار جانە ەكولوگيالىق شەشىمدەر قولدانىلعان. جاڭا سكۆەر قالانىڭ ورتالىق بولىگىندەگى جاسىل جەلەك جۇيەسىمەن ۇيلەسىمدى تۇردە استاسىپ، تۇرعىنداردىڭ سەرۋەندەۋى مەن دەمالىسىنا قولايلى ورىنعا اينالدى.
قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ قالالىق ورتانىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، جاسىل ايماقتاردى كوبەيتۋگە جانە قالا تۇرعىندارى ءۇشىن بەلسەندى دەمالىس مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، الماتىدا ساياباقتار، سكۆەرلەر جانە جاسىل ايماقتار قۇرۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر. قالانىڭ بارلىق اۋداندارىندا سەرۋەندەۋگە جانە دەمالۋعا ارنالعان جاڭا ورىندار اشىلىپ جاتىر.