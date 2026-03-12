الماتىدا ناۋرىزناما باعدارلاماسىنا نە ەنگىزىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 14-23-ناۋرىز ارالىعىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان اۋقىمدى مادەني-كوپشىلىك ءىس-شارالار وتەدى. بيىل مەرەكەلىك باعدارلاما «ناۋرىزناما» تۇجىرىمداماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ، قالا بويىنشا 200 دەن استام ءىس-شارانى قامتيدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى مەرەكەلىك الاڭدار استانا الاڭىندا، اباي الاڭىندا، جىبەك جولى داڭعىلىنىڭ جۇرگىنشىلەر بولىگىندە جانە پانفيلوۆ كوشەسىندە ورنالاسادى.
اۋدانداعى مەرەكەلىك الاڭدار:
• الاتاۋ اۋدانى - ALMATY ARENA مۇز سارايىنىڭ اۋماعىندا؛
• المالى اۋدانى - م. گاندي اتىنداعى ساياباقتا؛
• اۋەزوۆ اۋدانى - سايران كولىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا؛
• بوستاندىق اۋدانى - تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعىندا؛
• جەتىسۋ اۋدانى - الماتى يپپودرومىندا؛
• مەدەۋ اۋدانى - پۋشكين كوشەسىندەگى جۇرگىنشىلەر اللەياسىندا؛
• تۇركسىب اۋدانى - س. سەيفۋللين اتىنداعى ساياباقتا؛
• ناۋرىزباي اۋدانى - اۋدان اكىمدىگى الدىنداعى الاڭدا.
مەرەكەلىك باعدارلامانىڭ نەگىزگى كۇندەرى 21-23-ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى. ون كۇن بويى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن كونسەرتتەر، تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار، كورمەلەر، مادەنيەت قايراتكەرلەرىمەن كەزدەسۋلەر، سونداي-اق قازاق حالقىنىڭ سالت-داستۇرلەرى كورسەتىلەدى.
قالانىڭ باستى الاڭدارى مەن بارلىق سەگىز اۋداننىڭ مەرەكەلىك ورىندارى ناۋرىز مەرەكەسىنە ارنايى بەزەندىرىلەدى: كيىز ۇيلەر تىگىلىپ، تاقىرىپتىق شاعىن ساۋلەتتىك نىساندار ورناتىلادى.
14 ناۋرىز - كورىسۋ كۇنى (امال مەرەكەسى)
12:00 - ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى جانە «كوكتوبەدەگى كورىسۋ» اتتى كونسەرتتىك باعدارلاما (كوكتوبە). ساحنادا قازاقستاندىق ەسترادانىڭ تانىمال ونەرپازدارى - ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا، ايگۇل قوسانوۆا، «تۇمار»، «Made in KZ»، «كەشyou»، «الاتاۋ سەرىلەرى» توپتارى، سونداي-اق «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ ارتيستەرى ونەر كورسەتەدى. بۇل كۇنى الماتى تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن اۋديودرونداردىڭ قاتىساتىن ەرەكشە قۇتتىقتاۋعا كۋا بولادى. (كوكتوبەگە باراتىن اسپالى جول 10:00 - دەن 15:00 - گە دەيىن تەگىن بولادى.)
15-ناۋرىز - قايىرىمدىلىق كۇنى
«جاقسىلىق جاسا» قايىرىمدىلىق اكسياسى - ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالاردىڭ الماتى زوولوگيالىق باققا بارۋى؛
مەملەكەتتىك ورتالىق مۋزەيدە ح ءا و ت ساناتىنداعى بالالارعا ارنالعان قايىرىمدىلىق ەكسكۋرسيا؛
11:00 - «سەنىم» بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا (الماcity 5 تۇك، التىن وردا كوشەسى، 6/38ب) شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ قاتىساتىن «قايىرىمدىلىق كۇنى» اتتى كونسەرتتىك باعدارلاما؛
11:00 - «باقىتتى وتباسى» الەۋمەتتىك ورتالىعىندا (قالقامان–2 شاعىناۋدانى، سىپاتاي باتىر كوشەسى، 55) «جۇرەك جىلۋى» قايىرىمدىلىق كونسەرتى؛
12:00 - ن. ساس اتىنداعى ورىس مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترى رەپەرتۋارىنداعى سپەكتاكلدىڭ ينتەرناتتارداعى، بالالار ۇيلەرىندەگى، سونداي-اق از قامتىلعان جانە كوپبالالى وتباسىلاردىڭ بالالارىنا ارنالعان قايىرىمدىلىق كورسەتىلىمى (وقۋشىلار سارايى، دوستىق داڭعىلى، 124)؛
15:00 - Sats ComUnity بالالار تەاتر ستۋدياسىنىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا ارنالعان №2-مەكتەپ - ينتەرناتىندا قايىرىمدىلىق سپەكتاكل كورسەتىلىمى؛
15:00 - رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق كورەي تەاترىندا قازاقتىڭ حالىق ەرتەگىسى «قوشقار مەن تەكە» سپەكتاكلىنىڭ قايىرىمدىلىق كورسەتىلىمى؛
جامبىل اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيا سوليستەرىنىڭ №1 بالالار ءۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىنە ارنالعان كوشپەلى كونسەرتى.
سونىمەن قاتار قالانىڭ بارلىق اۋدانىندا ارداگەرلەرگە كومەك كورسەتۋ، مۇقتاج وتباسىلارعا ازىق - تۇلىك سەبەتتەرىن تابىستاۋ سىندى اتاۋلى قايىرىمدىلىق اكسيالارى ۇيىمداستىرىلادى.
16-ناۋرىز - مادەنيەت جانە ۇلتتىق سالت-ءداستۇر كۇنى
10:00 - قازاق حالقىنىڭ سالت-داستۇرىنە ارنالعان مۋزىكالىق - تەاترلاندىرىلعان قويىلىم: «ءسۇيىنشى سۇراۋ»، «بالاعا ات قويۋ»، «بەسىككە سالۋ»، «تۇساۋكەسەر»، «بەتاشار» (ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىعى).
16:00 - قازاق مەملەكەتتىك سيركىندە «اۋدارىسپاق» جانە اسىق اتۋ سىندى ۇلتتىق ويىندار وتكىزىلەدى.
سونىمەن قاتار قالانىڭ بارلىق اۋدانىندا قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق ءداستۇرى مەن ادەت-عۇرىپتارىنا ارنالعان كەزدەسۋلەر مەن تاقىرىپتىق ءىس-شارالار وتەدى. قالا تۇرعىندارى ءۇشىن ۇلتتىق قولونەر بويىنشا شەبەردىڭ ساباقتارى، سالت-داستۇرلەرى، سونداي-اق وقۋشىلار دايىنداعان بۇيىمداردىڭ كورمە-جارمەڭكەلەرى ۇيىمداستىرىلادى. كورمەلەردە كيىز ءۇي ەلەمەنتتەرى، توقىما بۇيىمدارى، زەرگەرلىك اشەكەيلەر جانە باسقا دا قولونەر تۋىندىلارى تانىستىرىلادى.
17-ناۋرىز - شاڭىراق كۇنى
10:00 - «وتباسى قۇندىلىقتارى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل (نۇركەنت شاعىناۋدانى، 5، «باقىتتى وتباسى» ورتالىعى).
11:00 - «ناۋرىز - ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى» اتتى ادەبي شولۋ جانە پوەزيا كەشى (№1 بالالار كىتاپحاناسى).
11:00 - «وتباسى قۇندىلىقتارى» تاقىرىبىنداعى دوڭگەلەك ۇستەل: اتا-انالارمەن، ارداگەرلەرمەن جانە قۇرمەتتى اقساقالدارمەن كەزدەسۋ (تولە بي كوشەسى، 160، «شىڭعا ورلە، بيىككە سامعا» ورتالىعى).
11:00 - «شاڭىراق» وتباسىن قولداۋ ورتالىعىنىڭ قاتىسۋىمەن ءىس-شارا (وتباسىن قولداۋ ورتالىعى، روزىباكيەۆ كوشەسى، 250).
11:00 - ناۋرىزباي اۋدانى «باقىتتى وتباسى» ورتالىعى قاتىسۋشىلارىنا ارنالعان فورۋم (ءجۇنىسوۆ كوشەسى، 10).
11:00 - «ءبىر شاڭىراق استىندا» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل (ساعي ءاشىموۆ كوشەسى، 206ا، «شىڭعا ورلەۋ» الەۋمەتتىك ورتالىعى).
12:00 - كوپبالالى وتباسىلارعا ارنالعان ن. ساتس اتىنداعى ورىس مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترى رەپەرتۋارىنداعى سپەكتاكلدىڭ قايىرىمدىلىق كورسەتىلىمى (وقۋشىلار سارايى).
فوتو: الماتى اكىمدىگى
18-ناۋرىز - ۇلتتىق كيىم كۇنى
10:00 - مەملەكەتتىك ارحيۆتە «ۇلتتىق كيىمدى دارىپتەۋ» اتتى ۇلتتىق كيىمدەر كورسەتىلىمى (چۋلانوۆ كوشەسى، 159).
11:00 - «ەتنو - Fashion» ۇلتتىق كيىمدەر كورسەتىلىمى (Alatau Creative Hub).
11:00 - «ۇزدىك ۇلتتىق وبراز» بايقاۋى (Family Park، ۇلىقبەك كوشەسى، 57ا).
11:00 - الماتى تەمىرجول كولىگى تەحنيكالىق - ەكونوميكالىق كوللەدجى ستۋدەنتتەرى اراسىندا «ۇزدىك ۇلتتىق وبراز» بايقاۋى (اۋەزوۆ اۋدانى، جەتىسۋ-1 شاعىناۋدانى، 32ۆ ءۇي).
11:00 - «ارمىسىڭ، ءاز-ناۋرىز - جاڭا كۇن!» ەتنو-فولكلورلىق كەشى (اۋەزوۆ اتىنداعى كىتاپحانا).
11:00 - «ۇلتتىق سەزىم - كيىممەن» اتتى ۇلتتىق كيىمدەر كورسەتىلىمى (رايىمبەك داڭعىلى، 174).
11:00 - «ناۋرىز - ەلگە نۇر، جەرگە بەرەكە» اتتى كونسەرتتىك باعدارلاما (بەگالين اتىنداعى كىتاپحانا).
وقۋشىلار سارايىندا ن. ساتس اتىنداعى ورىس مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترى سپەكتاكلدەرىندەگى ۇلتتىق ناقىشتاعى كوستيۋمدەر مەن ۇلتتىق كيىمدەر كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى.
سونداي-اق، ارباتتا جەتىسۋ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ۇلتتىق كيىمدەر مەن اشەكەي بۇيىمدارىنىڭ كورمەسى وتەدى.
19-ناۋرىز - جاڭارۋ كۇنى
قالانىڭ بارلىق اۋدانىندا اعاش ەگۋ اكسياسى وتەدى.
20-ناۋرىز - ۇلتتىق سپورت كۇنى
10:00 - «سپورت - دوستىق الاڭى» سپورتتىق ءىس-شاراسى (تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعى).
10:00 - مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار (گۇلدەر ساياباعى).
10:00 - ناۋرىز مەرەكەسىنە ارنالعان توعىزقۇمالاقتان اشىق قالالىق تۋرنير (ۇلتتىق جانە ات سپورتى تۇرلەرى بويىنشا سپورت كلۋبى).
10:00 - ناۋرىز مەرەكەسىنە ارنالعان قازاق كۇرەسىنەن قالالىق تۋرنير («استانا» الاڭى).
10:00 - «سپورت - دوستىق الاڭى» جوباسى اياسىنداعى بۇقارالىق سپورتتىق ءىس-شارا (اينابۇلاق دەنە شىنىقتىرۋ - ساۋىقتىرۋ كەشەنى).
10:00 - «ناۋرىز - سپورت مەرەكەسى» سپورتتىق ءىس-شاراسى (كەمەل دەنە شىنىقتىرۋ - ساۋىقتىرۋ كەشەنى).
11:00 - الماتى قالاسىنداعى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتار اراسىندا ناۋرىز مەرەكەسىنە ارنالعان «اسىق اتۋ»، «تىماق ۇرۋ»، «لاڭگى»، «گىر تاسىن كوتەرۋ» جارىستارى (ورتالىق مادەنيەت جانە دەمالىس ساياباعى).
11:00 - «سپورت - دوستىق الاڭى» سپورت ويىندارى (اتلەتتەر اۋىلى).
21–23-ناۋرىز ارالىعىندا وتەتىن ءىس-شارالاردىڭ جوسپارى قوسىمشا ۇسىنىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي 200 دەن استام ءىس-شارا وتەتىنىن جازعانبىز.