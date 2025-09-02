الماتىدا مەترو قۇرىلىسىن «التىن وردا» بازارىنا قاراي دامىتۋ جوسپارى ۇسىنىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىپالدى مەترونى «قالقامان» ستانساسىنان «بارلىق» بازارى اۋدانىنا دەيىنگى ارالىعىنداعى قۇرىلىس بارىسىن بارىپ كوردى.
الماتىدا جاڭا مەترو جەلىسىنىڭ ۇزىندىعى بەس شاقىرىمنان اسادى. جوباعا ءۇش ستانتسيا كىرەدى. ولار ناۋرىزباي اۋداندىق اكىمدىگى ماڭىندا، الاتاۋ داڭعىلى مەن تولە بي كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا جانە «بارلىق» بازارىنىڭ جانىندا بولادى. مۇندا قالاارالىق اۆتوبەكەت، مەترو، جەڭىل رەلستى كولىك پەن اۆتوتۇراقتى بىرىكتىرەتىن ءىرى كولىك حابى قۇرىلماق.
ەرەكشە نازار «قالقامان» ستانسياسىنا اۋدارىلىپ وتىر. ونىڭ قىزمەتىن تاۋلىگىنە 100 مىڭنان استام جولاۋشى پايدالانادى دەپ بولجانىپ وتىر. نىساندا نەگىزگى جەر قازۋ جۇمىستارى اياقتالدى، ءبىر توننەل تولىق قازىلىپ، ينجەنەرلىك جۇيەلەر ورناتىلىپ جاتىر. مونوليت قۇيۋ جۇمىستارىنىڭ %75 دان استامى ورىندالعان. جوبادا پلاتفورما ايماعى، ەكى ۆەستيبيۋل، ءۇش كىرەبەرىس، تەحنيكالىق بلوك قاراستىرىلعان.
باس مەردىگەر قۇرىلىستى مەرزىمىنەن بۇرىن اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. قاراشادا بەتونداۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، ينجەنەرلىك جانە ارلەۋ كەزەڭى باستالادى. قۇرىلعى مەن ماتەريالدار دا الدىن الا دايىندالىپ جاتىر.
جوبا بويىنشا جالپى ۇزىندىعى ءۇش شاقىرىمنان اساتىن ەكى توننەل سالىنادى. ونىڭ ءبىرى تولىق قازىلىپ، وندا زاماناۋي تەحنولوگيامەن رەلس توسەۋ باستالدى. بۇل پويىزداردىڭ تىنىش ءارى جايلى قوزعالۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. ەكىنشى توننەلدىڭ قازۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا، اياقتاۋ كەلەسى جىلدىڭ باسىنا جوسپارلانعان.
