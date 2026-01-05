الماتىدا مەرەكە كۇندەرى قانشا قىلمىس تىركەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاڭاجىلدىق مەرەكە كۇندەرى تىنىش ءوتىپ، وقىس وقيعا بولعان جوق. بۇل تۋرالى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ايتان ەلەۋسىزوۆ ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، قالادا 15-جەلتوقساننان باستاپ جەكە قۇرام كۇشەيتىلگەن. ادام كوپ جينالاتىن ورىندارعا - الاڭدارعا، ساياباقتارعا، جاڭاجىلدىق جانە مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارا وتەتىن جەرلەرگە ءتارتىپ ساقشىلارى كوپ نازار اۋداردى.
قالانىڭ نەگىزگى الاڭدارىندا ورناتىلعان بارلىق جاڭاجىلدىق شىرشا مەن ولارعا ىرگەلەس اۋماق پوليتسيانىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولدى. مەرەكە كۇندەرى جاياۋ جانە اۆتوساقشىلار جاعى كۇشەيتىلىپ، ساقشىلاردىڭ قوسىمشا كۇشتەرى، ۋچاسكەلىك ينسپەكتورلار مەن مامانداندىرىلعان بولىمشەلەردىڭ ەكيپاجدارى تىنباي جۇمىس ىستەدى.
1-4-قاڭتار ارالىعىندا الماتىدا 45 قىلمىس تىركەلدى. ولاردىڭ 32 ءسى پاترۋلدىك پوليتسيا مەن ۋچاسكەلىك ينسپەكتورلاردىڭ كۇشىمەن «ءىزى سۋىماي» جاتىپ اشىلدى. سونىمەن قاتار قوعامدا دۇربەلەڭ تۋدىرۋى مۇمكىن اسا اۋىر قىلمىستار مەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا جول بەرىلگەن جوق.
- بۇزاقىلىق، سونداي-اق تۇرمىستىق جانە وتباسىلىق-تۇرمىستىق جانجال سياقتى نەگىزىنەن مەرەكە كۇندەرى جيىلەپ كەتەتىن قۇقىق بۇزۋشىلىق كوپ تىركەلگەن. بارلىق حابارلاماعا پوليتسيا دەر كەزىندە نازار اۋداردى. وسى كۇندەرى قىلمىستىڭ الدىن الۋعا كوپ كوڭىل ءبولىندى. پوليتسيانىڭ كوشەنى، تۇرعىلىقتى جەرلەر مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەردى بارلاپ جۇرگەنى قاۋىپسىزدىك پەن ءتارتىپتى ساقتاۋعا ىقپال ەتتى، - دەيدى ايتان ەلەۋسىزوۆ.
