الماتىدا مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى تەاتردىڭ 100-ماۋسىمى اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - رەسپۋبليكا سارايىندا مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىنىڭ 10- ماۋسىمى اشىلدى.
ۇلتتىق تەاتر ءوزىنىڭ ءجۇز جىلدىق مەرەيتويىنا وراي «عاسىرعا باسقان قادام» اتتى سالتاناتتى تەاترلاندىرىلعان قويىلىمىن ۇسىندى. كەش بارىسىندا كورەرمەن نازارىنا تەاتر رەپەرتۋارىنداعى تاڭداۋلى قويىلىمداردان ساحنالىق ۇزىندىلەر كورسەتىلدى.
سونىمەن قاتار كەلۋشىلەرگە «عاسىر جاساعان ۇلت تەاترى» اتتى ينتەراكتيۆتى كورمە ۇسىنىلدى.
- ءبىر عاسىر بويى تەاتر ساحناسىنان كورەرمەن جۇرەگىنە جول تارتقان ءاربىر سپەكتاكل - حالىقتىڭ ءۇنى، زاماننىڭ تىنىسى. قازاق تەاترىنىڭ عاسىرلىق شەجىرەسى - ەلدىڭ وتكەنى مەن بۇگىنى، ۇلتتىق رۋح پەن كوركەم ويدىڭ تۇتاس الەمى. بۇل قۇندى مۇرا زاماناۋي تەاتر ونەرىمەن ساباقتاسىپ، الداعى عاسىرلارعا جالعاسىپ، ۇلتتىڭ مادەني جادىن بايىتىپ، رۋحاني قازىناسىن تەرەڭدەتە بەرمەك، - دەپ حابارلادى تەاتردىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالايىق، قازاقتىڭ تۇڭعىش كاسىبي تەاترى - مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىنىڭ شىمىلدىعى 1926 -جىلى 13- قاڭتاردا قىزىلوردا قالاسىندا اشىلدى. باستاپقى قويىلىمدارى ق. كەمەڭگەر ۇلىنىڭ «التىن ساقينا» جانە م. اۋەزوۆتىڭ «ەڭلىك - كەبەك» پەسالارىنان ۇزىندىلەر بولدى.
1928 -جىلى تەاتر الماتىعا كوشىپ، جاڭا بۋىن اكتەرلەرمەن تولىقتى. 1937 -جىلى 27-اقپاندا اكادەميالىق تەاتر مارتەبەسىن الدى. 1961 -جىلى جازۋشى مۇحتار اۋەزوۆتىڭ ەسىمىن يەلەندى.
2020 -جىلدىڭ 20-جەلتوقسانىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن تەاترعا ۇلتتىق مارتەبەسى بەرىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا تەاتردىڭ عيماراتىنا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ول 2026 -جىلى اياقتالادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان