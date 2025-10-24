الماتىدا ماڭىندا دريفت جاساپ، ماڭىزدى اۆتوجولدى جاپقاندار جازالاندى
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى جول ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان.
الماتى مەن وبلىستى بايلانىستىراتىن اۆتوجولدا ەكى كولىك دريفت جاساپ، وزگە كولىكتەردىڭ جۇرۋىنە كەدەرگى كەلتىرگەن. ولاردىڭ ارەكەتى بەينەلەنگەن جازبا الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزىلگەن جەدەل شارالاردىڭ ناتيجەسىندە وقيعاعا قاتىسقان بارلىق تۇلعالار انىقتالىپ، اۋداندىق پوليتسيا بولىمشەسىنە جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.
- قۇقىق بۇزۋشىلار قاراساي اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى - 1999، 2003 جانە 2007 -جىلى تۋعان ازاماتتار. ولارعا قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ جەتى بابى بويىنشا اكىمشىلىك ماتەريالدار تولتىرىلدى. بارلىق كولىك قۇرالدارى ارنايى ايىپ تۇراعىنا قويىلىپ، جۇرگىزۋشىلەر كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان 6 اي مەرزىمگە ايىرىلدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قۇقىق بۇزۋشىلارمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىپ، ولارعا قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارى مەن جاۋاپسىز ارەكەتتەردىڭ سالدارىن تۇسىندىرگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قالانىڭ قاق ورتاسىندا دريفت جاساعان جۇرگىزۋشى 10 كۇنگە قامالدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان