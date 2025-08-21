ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:39, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىدا ل ر ت جەلىسىنە ارنالعان دەپو سالىنادى

    الماتى. KAZINFORM - الاتاۋ اۋدانىنىڭ يندۋستريالىق ايماعىندا بولاشاق LRT جەلىسىنە دەپو سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    Дорога, транспорт, Алматы, Жол, көлік, автобус
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/ Kazinform

    جاڭا دەپو «الماتى-2» تەمىرجول ۆوكزالىن «بارلىق» جانە «شىعىس» كولىك توراپتارىمەن بايلانىستىرادى. قازىر ۇزىندىعى 32,5 شاقىرىم بولاتىن LRT جەلىسىنە ارنالعان تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ جاتىر.

    بۇل تۋرالى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن قالانىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە بەلگىلى بولدى.

    Алматыда LRT желісіне арналған депо салынады
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    سونىمەن قاتار قازىرگى مەترو جەلىسىن «قالقامان» ستانسياسىنان «بارلىق» كولىك توراپتارىنا دەيىن ۇزارتۋ جانە ەكىنشى جەلىنى - «جىبەك جولى» ستانسياسىنان اۋەجايعا دەيىن سالۋ جۇمىستارى دايىندالىپ جاتىر.

    كەلەشەكتە «سايراندى» الاتاۋ قالاسىمەن بايلانىستىراتىن ءۇشىنشى تارماقتى دامىتۋ جوسپاردا بار.

    بۇدان بولەك، جەلتوقسان كوشەسى مەن رايىمبەك باتىر داڭعىلى بويىمەن BRT سالۋ، سونداي-اق «الماتى-3» تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر.

    Алматыда LRT желісіне арналған депо салынады
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    ءار جوبا بويىنشا ناقتى مەرزىم مەن ورىنداۋشى كورسەتىلگەن جول كارتالارى ازىرلەنگەن.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «الماتى-3» جاڭا تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى قاي كەزەڭدە تۇرعانى تۋرالى جازعانبىز.

    ال الماتىداعى «قالقامان» مەترو ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى قارجى تۇراقتى تۇردە بولىنسە، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا اقتالۋى مۇمكىن.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار