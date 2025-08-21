الماتىدا ل ر ت جەلىسىنە ارنالعان دەپو سالىنادى
الماتى. KAZINFORM - الاتاۋ اۋدانىنىڭ يندۋستريالىق ايماعىندا بولاشاق LRT جەلىسىنە دەپو سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جاڭا دەپو «الماتى-2» تەمىرجول ۆوكزالىن «بارلىق» جانە «شىعىس» كولىك توراپتارىمەن بايلانىستىرادى. قازىر ۇزىندىعى 32,5 شاقىرىم بولاتىن LRT جەلىسىنە ارنالعان تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن قالانىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە بەلگىلى بولدى.
سونىمەن قاتار قازىرگى مەترو جەلىسىن «قالقامان» ستانسياسىنان «بارلىق» كولىك توراپتارىنا دەيىن ۇزارتۋ جانە ەكىنشى جەلىنى - «جىبەك جولى» ستانسياسىنان اۋەجايعا دەيىن سالۋ جۇمىستارى دايىندالىپ جاتىر.
كەلەشەكتە «سايراندى» الاتاۋ قالاسىمەن بايلانىستىراتىن ءۇشىنشى تارماقتى دامىتۋ جوسپاردا بار.
بۇدان بولەك، جەلتوقسان كوشەسى مەن رايىمبەك باتىر داڭعىلى بويىمەن BRT سالۋ، سونداي-اق «الماتى-3» تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر.
ءار جوبا بويىنشا ناقتى مەرزىم مەن ورىنداۋشى كورسەتىلگەن جول كارتالارى ازىرلەنگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «الماتى-3» جاڭا تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى قاي كەزەڭدە تۇرعانى تۋرالى جازعانبىز.
ال الماتىداعى «قالقامان» مەترو ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى قارجى تۇراقتى تۇردە بولىنسە، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا اقتالۋى مۇمكىن.
اۆتور
مەيىرمان لەس