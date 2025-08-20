الماتىدا كيبەر الاياقتاردىڭ ارەكەتى توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جانە «قازاقتەلەكوم» ا ق-مەن ىنتىماقتاسا وتىرىپ، ۇ ق ك د جانە قالانىڭ پ د جەدەل سۇيەمەلدەۋىمەن قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى ۇستالدى.
«ينتەرنەت- الاياقتىقتىڭ زاماناۋي تۇرلەرىنىڭ الدىن-الۋ» جوباسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى كيبەرقىلمىسپەن بايلانىستى قىلمىستىق سحەمالاردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ جونىندە بەلسەندى جۇمىستى جالعاستىرىپ وتىر.
تەرگەۋ مالىمەتتەرىنە سايكەس ولار، شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن ءسوز بايلاسىپ، ينتەرنەت- الاياقتىق سحەماسىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە ولارعا زاڭگەرلىك كومەك كورسەتكەن. كۇن سايىن وسى سحەمانى پايدالانا وتىرىپ، اقشالاي قاراجاتتى ۇرلاۋ ماقساتىندا ەلدەگى ازاماتتارعا كۇنىنە 2000 عا دەيىن قوڭىراۋ شالعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، قىلمىستىق ارەكەتتىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ازاماتتاردى ۇقىپتى بولۋعا، بەلگىسىز ادامداردىڭ قوڭىراۋلارىنا سەنبەۋگە، دەربەس مالىمەتتەرى مەن بانك دەرەكتەمەلەرىن بەرمەۋگە شاقىرادى. كۇدىكتى ارەكەتتەر بايقالعان جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.