    14:23, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىدا كيبەر الاياقتاردىڭ ارەكەتى توقتاتىلدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جانە «قازاقتەلەكوم» ا ق-مەن ىنتىماقتاسا وتىرىپ، ۇ ق ك د جانە قالانىڭ پ د جەدەل سۇيەمەلدەۋىمەن قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى ۇستالدى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان كادر

    «ينتەرنەت- الاياقتىقتىڭ زاماناۋي تۇرلەرىنىڭ الدىن-الۋ» جوباسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى كيبەرقىلمىسپەن بايلانىستى قىلمىستىق سحەمالاردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ جونىندە بەلسەندى جۇمىستى جالعاستىرىپ وتىر.

    تەرگەۋ مالىمەتتەرىنە سايكەس ولار، شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن ءسوز بايلاسىپ، ينتەرنەت- الاياقتىق سحەماسىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە ولارعا زاڭگەرلىك كومەك كورسەتكەن. كۇن سايىن وسى سحەمانى پايدالانا وتىرىپ، اقشالاي قاراجاتتى ۇرلاۋ ماقساتىندا ەلدەگى ازاماتتارعا كۇنىنە 2000 عا دەيىن قوڭىراۋ شالعان.

    - قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، قىلمىستىق ارەكەتتىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ازاماتتاردى ۇقىپتى بولۋعا، بەلگىسىز ادامداردىڭ قوڭىراۋلارىنا سەنبەۋگە، دەربەس مالىمەتتەرى مەن بانك دەرەكتەمەلەرىن بەرمەۋگە شاقىرادى. كۇدىكتى ارەكەتتەر بايقالعان جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
