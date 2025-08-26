10:07, 26 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتىدا ەكى اۆتوكولىك ورتەنىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ جەتىسۋ اۋدانىندا ەكى اۆتوكولىك ورتكە وراندى، دەپ حابارلايدى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى.
بۇگىن ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرى اينابۇلاق-4 شاعىناۋدانىنا جىبەرىلدى. وقيعا ورنىنا جەتكەن كەزدە شامامەن 10 شارشى مەتر اۋماقتا ەكى اۆتوكولىكتىڭ اشىق جالىنمەن جانىپ جاتقانى انىقتالدى.
- جەدەل قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ءورت تولىعىمەن ءسوندىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
زارداپ شەككەندەر جوق. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالۋدا.
ايتا كەتەيىك، الماتىنىڭ مەدەۋ اۋدانىندا جەكە ءۇي ورتەندى.