ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىدا ەكى اۆتوكولىك ورتەنىپ كەتتى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ جەتىسۋ اۋدانىندا ەكى اۆتوكولىك ورتكە وراندى، دەپ حابارلايدى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى.

    Көлік өрті
    فوتو: ت ج م

    بۇگىن ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرى اينابۇلاق-4 شاعىناۋدانىنا جىبەرىلدى. وقيعا ورنىنا جەتكەن كەزدە شامامەن 10 شارشى مەتر اۋماقتا ەكى اۆتوكولىكتىڭ اشىق جالىنمەن جانىپ جاتقانى انىقتالدى.

    - جەدەل قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ءورت تولىعىمەن ءسوندىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    زارداپ شەككەندەر جوق. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالۋدا.

    ايتا كەتەيىك، الماتىنىڭ مەدەۋ اۋدانىندا جەكە ءۇي ورتەندى.

     

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار