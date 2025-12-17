الماتىدا كونديتەرلەر تاۋەلسىزدىك كۇنىنە 100 كەلىلىك تورت ءپىسىردى
استانا. قازاقپارات - الماتى قالاسىنىڭ كونديتەرلەرى تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي ەرەكشە ءتاتتى سىي ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
ولار سالماعى 100 كەلىگە جۋىق الىپ تورت جاساپ، مەرەكەگە ارنالعان كرەاتيۆتى جوبانى كوپشىلىككە ۇسىندى.
بۇل تۋرالى بلوگەر الماسبەك باتىروۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، تورت وتاندىق «Qullynai» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ دايىندالعان. ەرەكشە دەسەرت قازاقستان كارتاسىنىڭ پىشىنىندە جاسالىپ، ەلدىڭ تۇتاستىعى مەن تاۋەلسىزدىگىن بەينەلەيدى.
«تاۋەلسىزدىك كۇنىنە ارناپ وسىنداي ۇلكەن تورت ازىرلەدىك. بۇل - ەلىمىزگە دەگەن قۇرمەتىمىزدىڭ بەلگىسى. تاۋەلسىزدىگىمىز تۇعىرلى، ەگەمەندىگىمىز ماڭگى بولسىن»، - دەپ جازدى بلوگەر.
جەلى قولدانۋشىلارى بۇل باستامانى جوعارى باعالاپ، كونديتەرلەردىڭ ەڭبەگىنە العىس ءبىلدىردى. كوپشىلىك مۇنداي سيمۆولدىق ءارى كرەاتيۆتى يدەيالار مەرەكەنىڭ ءمانىن ارتتىراتىنىن اتاپ ءوتتى.