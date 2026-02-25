الماتىدا كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قار تازالاۋ جۇمىستارى تاۋلىك بويى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
الماتىدا 24-اقپان ساعات 09:00-دەن قازىرگە دەيىن قالىڭ قار جاۋىپ جاتىر. بۇگىن ساعات تاڭعى 8:00-دەگى مالىمەتكە سايكەس، جاۋعان قاردىڭ قالىڭدىعى 17 سانتيمەترگە جەتتى.
كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، كوكتايعاقتىڭ الدىن الۋ جانە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا كوشەلەرگە مۇزعا قارسى ماتەريالدار سەبىلىپ جاتىر.
قار تازالاۋ جۇمىستارىنا 75 جەدەل بريگادا، 2710 جول قىزمەتكەرى جانە 1225 ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان. قالانىڭ ماگيسترالدىق كوشەلەرىندە 203 ارالاس جول تەحنيكاسى تارتىلعان. تۇنگى ساعات 01:00-دەن باستاپ جول-پاترۋلدىك پوليتسيانىڭ باقىلاۋىمەن 26 كولوننا قاردى جول جيەگىنە ىسىرۋ جۇمىستارىنا كىرىسكەن.
ساعات تۇنگى 2:00 دەن باستاپ 95 شاعىن گاباريتتى تەحنيكا تروتۋارلار مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەردى مەحانيكالاندىرىلعان تاسىلمەن تازالاپ جاتىر. سونىمەن قاتار ايالدامالار، جەراستى جانە جەرۇستى وتكەلدەرى، باسپالداقتار مەن پاندۋستاردى جۇمىسشىلار تازالاپ جاتىر.
- قالا كوشەلەرى مەن جولداردىڭ جاعدايىن باقىلاۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك ۇيىمداستىرىلعان. قار تولىق توقتاپ، اۋا رايى تۇراقتالعانعا دەيىن جۇمىس ۇزدىكسىز جالعاسادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
اۆتور
دوسبول اتاجان