19:28, 16 - قازان 2025 | GMT +5
الماتىدا كولىكتەرگە نەگە تەكسەرىس كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا كولىكتەرگە تەكسەرىس كۇشەيدى. بۇل تۋرالى قالانىڭ ەكولوگيا باسقارماسى مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، تەكسەرىس اۋانىڭ لاستانۋىن ازايتۋعا، گازدىڭ زيانىن باعالاۋعا، كولىكتەر اراسىنداعى ەكولوگيالىق زاڭبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋعا باعىتتالعان.
«4-10-قازان ارالىعىندا ماماندار 224 كولىكتى تەكسەردى. ونىڭ 138 ءى بەنزينمەن نەمەسە گازبەن جۇرسە، 23 ىندە زيان زاتتار رۇقسات ەتىلگەن مولشەردەن اسىپ كەتكەن. 64 ديزەلدى كولىكتىڭ جارتىسىنا جۋىعى (26) ۋىتتىلىق پەن ءتۇتىن شىعارۋ نورمالارىنان اسىپ كەتكەن»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا كۇن سايىن ميلليوننان اسا كولىك جۇرەتىنى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماسحان سماتلايەۆ مالىمدەدى.