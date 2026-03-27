الماتىدا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعان 132 شەتەلدىك ەل اۋماعىنان شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا رەسپۋبليكالىق «ميگرانت» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءتورت كۇنگە سوزىلعان كەشەندى شارا بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كوشى- قون زاڭناماسى سالاسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە ولاردىڭ الدىن الۋ باعىتىندا اۋقىمدى تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
ناتيجەسىندە، 1040 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ونىڭ ىشىندە 132 شەتەل ازاماتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان شىعارىلدى.
انىقتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ باسىم بولىگى شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلدە بولۋ ءتارتىبىن ساقتاماۋىنا بايلانىستى بولدى. وسى سانات بويىنشا 811 شەتەلدىك جاۋاپقا تارتىلدى. سونىمەن قاتار، شەتەل ازاماتتارىنىڭ زاڭدى تۇردە بولۋىن قامتاماسىز ەتپەگەنى ءۇشىن 198 قابىلداۋشى تۇلعاعا اكىمشىلىك شارا قولدانىلدى. ال شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋ قاعيدالارىن بۇزعان 31 جۇمىس بەرۋشىگە قاتىستى ءتيىستى شەشىمدەر قابىلداندى.
ءىس-شارا بارىسىندا زاڭسىز كوشى- قون ارناسىن ۇيىمداستىرۋ دەرەگى اشكەرەلەنىپ، اتالعان فاكت بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. بۇدان بولەك، مەملەكەتارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ەكى شەتەل ازاماتى ۇستالدى.
الماتى قالاسى كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى ەركىن امانتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءىس-شارالار كوشى-قون سالاسىنداعى ءتارتىپتى جۇيەلەۋگە جانە زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
- نەگىزگى ماقسات - تەك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ عانا ەمەس، ولاردىڭ الدىن الۋ. ءبىز بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن نازاردا ۇستايمىز: شەتەل ازاماتتارى دا، ولاردى قابىلداۋشى تۇلعالار مەن جۇمىس بەرۋشىلەر دە زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا مىندەتتى. زاڭ - بارشاعا ورتاق، - دەدى پوليتسيا قىزمەتكەرى.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسياسى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ، زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە كوشى- قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى الداعى ۋاقىتتا دا جۇيەلى تۇردە جالعاستىرادى.