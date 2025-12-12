الماتىدا كۇن سايىن 90 وتباسى شاڭىراق كوتەرەدى
الماتى. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ 11 ايىندا الماتى قالاسىندا 17500 دەن استام نەكە تىركەلدى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الماتى قالاسىنىڭ فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستە كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 90 نەكە قيىلادى. شاڭىراق كوتەرۋگە نيەت بىلدىرگەن قىزداردىڭ ورتاشا جاسى - 28 بولسا، جىگىتتەر ءۇشىن - 31 جاس.
سونىمەن قاتار بيىل نەكەگە تۇرۋعا ءوتىنىش بەرگەندەردىڭ ىشىندەگى ەڭ ەرەسەكتەرى 80-85 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار بولعان. ال ەڭ جاس جۇپ - زاڭدا كورسەتىلگەن تالاپتارعا ساي رۇقسات الا وتىرىپ، 16 جاستا شاڭىراق كوتەرگەن.
ودان بولەك جىل باسىنان بەرى شامامەن 3000 جۇپ نەكەنى بۇزۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەن.
- الماتى قالاسىندا نەكە تىركەۋ كورسەتكىشىنىڭ جوعارى بولۋى - مەگاپوليستىڭ دەموگرافيالىق بەلسەندىلىگىنىڭ ايعاعى. ءبىز ازاماتتارعا بارىنشا قولايلى جانە اشىق قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن پروتسەستەردى جەڭىلدەتۋدەمىز. ءوتىنىشتى ونلاين بەرۋ جانە سالتاناتتى ءراسىمدى الدىن الا برونداۋ ۋاقىتى ەداۋىر ۇنەمدەيدى، - دەپ حابارلادى كورپوراتسيانىڭ الماتى فيليالى.
ەسكە سالايىق، نەكە قيۋ ءۇشىن ءوتىنىشتى 15 كۇن بۇرىن تاپسىرۋ قاجەت. بۇل قىزمەتتى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» ارقىلى، ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى نەمەسە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى راسىمدەۋگە بولادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا نەكە جاسى ۇلعايىپ، ازاماتتىق نەكە كوبەيىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان