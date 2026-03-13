الماتىدا جىلۋ بەرۋ قاشان توقتايتىنى ايتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋمەن جابدىقتاۋ باسقارماسى اگەنتتىك ساۋالىنا جاۋاپ بەرىپ، قالادا قاشان جىلۋ بەرۋ توقتايتىنىن حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قالالىق ءماسليحات بەكىتكەن قاعيدالار بويىنشا سىرتقى اۋانىڭ ورتاشا تاۋلىكتىك تەمپەراتۋراسى بەس كۇن قاتارىنان 8+ گرادۋس جانە ودان جوعارى دەڭگەيدە تۇراقتى ساقتالعان جاعدايدا الماتى قالاسىنىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانى جىلىتۋ ماۋسىمىن اياقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى.
جىلۋ بەرۋ توقتاتىلعاننان كەيىن تۇتىنۋشىلاردى جىلۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنەن اجىراتۋ مىنا كەزەكپەن جۇزەگە اسىرىلادى:
1) اكىمشىلىك عيماراتتار؛
2) تۇرعىن ۇيلەر؛
3) الەۋمەتتىك نىساندار (بالاباقشالار، مەكتەپتەر، اۋرۋحانالار).
- تۇتىنۋشىلاردىڭ ىشكى جىلۋ جۇيەلەرىنە قىزمەت كورسەتەتىن اۆاريالىق (سەرۆيستىك) ۇيىمدار جۇيەنى ءوز جاۋاپكەرشىلىگى سايكەس اجىراتۋى ءتيىس. ەگەر مۇنداي قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدار بولماعان جاعدايدا، تۇتىنۋشىلار ءوز بەتىنشە اجىراتا الادى نەمەسە ءتيىستى قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدى تارتادى. جىلىتۋ جۇيەسىن اجىراتۋ تۋرالى اكت «ا ل ج ج» ج ش س-مەن راسىمدەلەدى، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ەنەرگەتيكا جانە سۋمەن جابدىقتاۋ باسقارماسىنىڭ ماماندارى 2025-2026 -جىلعى جىلىتۋ ماۋسىمى ويداعىداي وتكەنىن، تەك بىرنەشە تەحنيكالىق اقاۋ بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- وسى جىلىتۋ ماۋسىمى كەزەڭىندە II دارەجەلى 4 تەحنولوگيالىق اقاۋ تىركەلدى. اتالعان جاعدايلاردىڭ بارلىعى جەدەل تۇردە وقشاۋلانىپ، قىسقا مەرزىمدە تولىق جويىلدى. جىلۋ جەلىلەرىندەگى اپاتتاردىڭ نەگىزگى سەبەبى - قۇبىرلاردىڭ كورروزيالىق توزۋى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆودان.
الداعى ۋاقىتتا جىلۋ بەرۋ توقتاتىلعان سوڭ، بىردەن كەلەسى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق جۇمىستارى باستالماق. بۇل جۇمىستار الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ «قالالىق شارۋاشىلىقتى 2026-2027 -جىلدارداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىنداۋ تۋرالى» وكىمىنە سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
جالپى بيىل ۇزىندىعى 39 ك م بولاتىن 66 نىساندا جىلۋ جەلىلەرىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر. جىلۋ جەلىلەرىن كۇزگى-قىسقى كەزەڭگە دايىنداۋ جۇمىستارى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە جۇرگىزىلەدى. بۇل جۇمىستاردى ىسكە اسىرۋعا قاجەتتى قاراجات بيۋدجەتتە قاراستىرىلعان.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدىڭ 8-قازانىنان باستاپ قالادا ورتالىق جىلىتۋ جۇيەسىنە قوسىلۋ جۇمىستارى باستالدى. تۇرعىن ۇيلەر ورتالىق جىلۋ جۇيەسىنە 10-قازاننان باستاپ قوسىلدى.