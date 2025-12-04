الماتىدا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولا ما – سەيسمولوگتەر بولجامى
الماتى. KAZINFORM - سەيسمولوگتار 4-جەلتوقسانداعى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن الماتىداعى قازىرگى احۋال تۋرالى ايتتى.
سەيسمولوگيالىق بايقاۋ جانە زەرتتەۋلەر ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ عىلىم جونىندەگى ورىنباسارى ەرىك ءالىپ ۇلىنىڭ سوزىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا سەيسميكالىق احۋال تۇراقتى.
- 2025-جىلعى 4-جەلتوقسان ساعات 15:00 دەگى جاعداي بويىنشا الماتى بولجاۋ پوليگونىندا سەيسميكالىق جاعداي تۇراقتى ەكەنىن اتاپ وتەمىز. الماتى بولجامدى پوليگونى اۋماعىندا MSK-64 شكالاسى بويىنشا قاتتى جەر سىلكىنىسى بولمايدى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، الماتىدا بۇگىن، 4-جەلتوقساندا جەر سىلكىندى.
جەر استى دۇمپۋىنىڭ وشاعى الماتىدان وڭتۇستىك-شىعىسقا قاراي 277 شاقىرىم قاشىقتىقتا، قىتاي اۋماعىندا جاتىر. الماتىدا دۇمپۋلەر MSK-64 شكالاسى بويىنشا 3 بال دەڭگەيىندە سەزىلدى.
الماتى اكىمدىگى بارلىق حابارلاندىرۋ جۇيەسى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەگەنىن حابارلادى.
الماتى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى وكىلدەرى قالادا تىركەلگەن جەر سىلكىنىسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
Kazinform اگەنتتىگى ءتىلشىسى قالا مەن وبلىس مەكتەپتەرىنىڭ توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى جۇمىسى توقتاماعانىن ءبىلدى.