الماتىدا جول ەرەجەسىن كىمدەر ءجيى بۇزادى – پوليتسيا جاۋابى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا پوليتسيا جەتكىزۋ قىزمەتىندە جۇمىس ىستەيتىن كۋرەرلەردىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىن جۇيەلى تۇردە ورەسكەل بۇزۋ فاكتىلەرىن جاريالادى. بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجدارىنىڭ تىركەۋ قۇرىلعىلارىنا جازىلعان كادرلاردا ولاردىڭ جول قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن جيى ەلەمەيتىنى انىق كورىنەدى.
بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
اتاپ ايتقاندا كۋرەرلەردىڭ تىيىم سالىنعان باعدارشام سيگنالىنا ءوتۋى، قارسى باعىتتاعى جولاققا شىعۋى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىنەن وتپەۋى، تروتۋارمەن قوزعالىپ، اۆاريالىق جاعدايلار تۋىنداتۋى جانە جول-كولىك وقيعالارىنا سەبەپ بولۋى سياقتى قۇقىق بۇزۋشىلىقتارى تىركەلگەن.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جەتكىزۋ قىزمەتىندە جۇمىس ىستەيتىن جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءبىر بولىگى اگرەگاتورلار ارقىلى تارتىلعان شەتەل ازاماتتارى بولىپ تابىلادى.
سونىمەن قاتار كەيبىر جاعدايلاردا كولىك قۇرالدارىن تىركەۋ، ءتيىستى ساناتتاعى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ بولۋى جانە مىندەتتى ساقتاندىرۋ راسىمدەۋ تالاپتارىنىڭ تولىق ساقتالمايتىنى انىقتالعان. پوليتسيا وكىلدەرى تاپسىرىستى جىلدام ورىنداۋعا دەگەن ۇمتىلىس جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ءقاۋىپ توندىرۋگە سەبەپ بولماۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءاربىر مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىق - ىقتيمال قايعىلى جاعدايدىڭ العىشارتى. ءبىز اسىعىستىق پەن جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ەلەمەۋ سالدارىنان جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە، بالالارعا جانە وزگە دە جۇرگىزۋشىلەرگە ناقتى ءقاۋىپ توندىرەتىن جاعدايلاردى تىركەپ وتىرمىز. قالاداعى قاۋىپسىزدىك كوممەرتسيالىق مۇددەنىڭ قۇربانى بولماۋى ءتيىس، - دەدى الماتى قالاسى پ د پروفيلاكتيكا جانە ۇيلەستىرۋ جۇمىسى باسقارماسىنىڭ باستىعى جاندوس كاۆليەۆ.
بەينەماتەريالداردى جاريالاۋ جەتكىزۋ قىزمەتتەرى سالاسىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان كەشەندى شارالاردىڭ ءبىر بولىگى بولىپ تابىلادى. بۇعان دەيىن پوليتسيا دەپارتامەنتىندە ءىرى اگرەگاتورلار، قاداعالاۋ ورگاندارى جانە بەيىندى قىزمەت وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن جۇمىس كەڭەسى وتكىزىلىپ، ىشكى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ، قىزمەتكەرلەردىڭ قۇجاتتارىن تەكسەرۋ جانە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ساقتاۋ تالاپتارى ناقتىلانعان.
پوليتسيا جەتكىزۋ قىزمەتىندە جۇمىس ىستەۋ جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايتىنىن ەسكەرتەدى. انىقتالعان بارلىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، كىنالى تۇلعالار زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. پوليتسيا اتالعان ساناتتاعى جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا قاتىستى باقىلاۋ شارالارى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىپ، كۇشەيتىلەتىنىن مالىمدەدى.
