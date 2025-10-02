ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:56, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتىدا جول جوندەۋ كەزىندە جۇك كولىگى وپىرىلعان جەرگە ءتۇسىپ كەتتى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تاعى دا جول جابىنى وپىرىلدى.

    Алматыда тағы да жол жабыны опырылды
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قورداي كوشەسىندە مەردىگەر ۇيىم «سك ستار ۆەي» ج ش س اۋىزسۋ جۇيەسىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جوبانىڭ تاپسىرىس بەرۋشىسى - «الماتى سۋ» مەكەمەسى.

    - قورداي كوشەسىندە ترانشەيانى كومۋ بارىسىندا ارنايى تەحنيكا تۇرعان جەردە جول وپىرىلىپ ءتۇستى. وقيعا ورنىنا ماماندار مەن اكىمدىك قىزمەتكەرلەرى شىقتى. قازىرگى ۋاقىتتا ترانشەيا كەرى كومىلىپ، قۇم-قيىرشىق قوسپاسى جانە باللاست پايدالانىلىپ جاتىر. بارلىق جۇمىس باقىلاۋدا، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.

    سونداي-اق قالا باسشىلىعى قازىر جەلىگە قوسۋ جۇمىستارى مەن اسفالت توسەۋ جۇمىستارى قاتار اتقارىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - جول جابىنى تولىقتاي قالپىنا كەلتىرىلەدى. جۇمىستاردى اياقتاۋ مەرزىمى وسى جىلدىڭ 15-قازانىنا دەيىن، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جول جابىنى وپىرىلىپ، 13 اۆتوكولىك زاقىمداندى.

    سونداي-اق وسىعان ۇقساس جاعداي الماتى وبلىسىندا بولدى. جۇك كولىگى قازىلعان ترانشەياعا قۇلاپ كەتتى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار