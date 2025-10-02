الماتىدا جول جوندەۋ كەزىندە جۇك كولىگى وپىرىلعان جەرگە ءتۇسىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تاعى دا جول جابىنى وپىرىلدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قورداي كوشەسىندە مەردىگەر ۇيىم «سك ستار ۆەي» ج ش س اۋىزسۋ جۇيەسىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جوبانىڭ تاپسىرىس بەرۋشىسى - «الماتى سۋ» مەكەمەسى.
- قورداي كوشەسىندە ترانشەيانى كومۋ بارىسىندا ارنايى تەحنيكا تۇرعان جەردە جول وپىرىلىپ ءتۇستى. وقيعا ورنىنا ماماندار مەن اكىمدىك قىزمەتكەرلەرى شىقتى. قازىرگى ۋاقىتتا ترانشەيا كەرى كومىلىپ، قۇم-قيىرشىق قوسپاسى جانە باللاست پايدالانىلىپ جاتىر. بارلىق جۇمىس باقىلاۋدا، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
سونداي-اق قالا باسشىلىعى قازىر جەلىگە قوسۋ جۇمىستارى مەن اسفالت توسەۋ جۇمىستارى قاتار اتقارىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- جول جابىنى تولىقتاي قالپىنا كەلتىرىلەدى. جۇمىستاردى اياقتاۋ مەرزىمى وسى جىلدىڭ 15-قازانىنا دەيىن، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جول جابىنى وپىرىلىپ، 13 اۆتوكولىك زاقىمداندى.
سونداي-اق وسىعان ۇقساس جاعداي الماتى وبلىسىندا بولدى. جۇك كولىگى قازىلعان ترانشەياعا قۇلاپ كەتتى.